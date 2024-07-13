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同意票數未達法定門檻 中市大里區永隆里長罷免案不通過

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市大里區永隆里長黃秀玲罷免案今投票，因同意票數未達門檻，罷免案不通過。圖／台中市政府提供
台中市大里區永隆里長黃秀玲罷免案今投票，因同意票數未達門檻，罷免案不通過。圖／台中市政府提供

台中市合併以來首件里長罷免案、大里區永隆里長黃秀玲日前遭地方人士提出連署罷免，罷免案在5月20日成案，今天投票。民政局長吳世瑋說，投開票過程順利，無違規，開票結果，同意票1555票、不同意票798票，無效票為17票，因同意票數未達原選舉區選舉人總數1/4（2432票）以上門檻，罷免案不通過。

吳世瑋說明，永隆里長罷免案為台中市合併以來首件成立的里長罷免案，按公職人員選舉罷免法相關規定，罷免同意票數須多於不同意票數，且同意票數需達選舉人總數4/1以上，等同於2432票，罷免才會通過。

吳世瑋指出，此次選舉人數為9725人，今天共2370人投票，投票率24.37%，開票統計結果，同意罷免1555票，不同意罷免798票，同意票雖多過不同意票，但差877票罷免票數未達法定門檻，罷免案不通過，台中市選委會將於7月16日召開委員會審議、7月19日公告結果。

民政局表示，依公職人員選舉罷免法第92條規定，罷免案經否決者，於被罷免人任期內，不得對其再為罷免案之提議。

台中市 投票率 罷免 選委會 門檻

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