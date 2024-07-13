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中市南區新榮里長補選 32歲陳宏誌代兄出征以926票勝出

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市南區區長李美麗（右）代表市長盧秀燕及民政局長吳世瑋，向新榮里長當選人陳宏誌（左）致贈紅榜及蘭花恭賀。圖／台中市政府提供
台中市南區區長李美麗（右）代表市長盧秀燕及民政局長吳世瑋，向新榮里長當選人陳宏誌（左）致贈紅榜及蘭花恭賀。圖／台中市政府提供

台中市南區新榮里前里長蔡明昌因違反選罷法被判當選無效，今補選投票，由60歲的林孟欣對戰蔡明昌表弟、32歲的陳宏誌。民政局長吳世瑋說，今天投票率30.9%，開票結果，1號林孟欣502票、2號陳宏誌926票，由陳宏誌勝出，台中市選委會將於7月16日召開委員會審議、7月19日公告選舉結果。

吳世瑋說明，蔡明昌因民事判決當選無效致解除職務，按地方制度法，里長剩餘任期超過2年，依法須在3個月內補選。據統計，此次選舉人數4641人，開設3個投開票所，共計1432人投票，其中有效票1428票、無效票4票，投票率30.9%，今天投開票過程順利，無違規情形發生。開票結果，由陳宏誌勝出，當選人將於當選公告後十日內宣誓就職。

南區區長李美麗代表市長盧秀燕及吳世瑋，向當選人陳宏誌致贈紅榜及蘭花恭賀，期勉當選人與市府共同為地方發展努力，並透過創新思維，深入瞭解里民生活所需，凝聚社區共識，為里民謀求最大福祉。

陳宏誌開心表示，感謝所有鄉親的支持相挺，選舉期間每天上午6時到晚上11時在里內勤跑，開完票後終於可以好好睡一覺了。里內有超過15棟大樓，他有職業安全衛生乙級管理員證照，未來對於里內消防、公安等公共安全維護會更為重視，也會配合藍興堡社區發展協會，爭取興大學府商圈創立，並持續以「里安五環」來守護新榮里。

台中市南區區新榮里長補選今投票，過程順利。圖／台中市政府提供
台中市南區區新榮里長補選今投票，過程順利。圖／台中市政府提供

台中市 投票率 盧秀燕 補選 選罷法

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