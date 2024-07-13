南投午後狂風暴雨！大型廣告看板遭吹垮 幸有「它」護住騎士一家三口
南投地區最近午後經常下起暴雨，還颳起陣陣強風。南投市三和三路、復興路口閒置土地大型廣告鷹架，今天下午不堪狂風侵襲，鷹架瞬間傾倒，一半懸吊在半空隨時可能掉落，縣議員林儒暘發現後，立刻聯繫業者拆除，南投縣建設處也將瞭解廣告鷹架有無申請雜項執照，如違規將依法開罰。
南投市下午三時多下起暴雨，雨勢又大又急讓路人、騎士閃避不及，還颳起瞬間強風，位在三和三路和復興路口的大型建築廣告看板，鷹架被狂風吹垮，廣告布幕和鷹架向復興路傾倒，幸好被紅綠燈柱擋下，才沒有砸到路旁載著一家三口的機車。
有民眾在臉書「南投人聊天室2.0」提醒，「廣告看板快倒了，請用路人小心安全」。縣議員林儒暘發現後，設法聯繫看板業者，下午6點廣告業者趕到現場，先將倒塌看板鷹架拆除，以免人員受傷。
梁姓民眾反映，南投市軍功里有樹木樹枝被風吹斷，掛在半空中，下午經過時被砸到臉。也有民眾質疑，這麼大的廣告看板鷹架架設在路口，有沒有做好防風措施？縣府有沒有管制。
林儒暘說，最近天氣變化大，南投地區午後常出現狂風暴雨，除了請民眾注意安全，如果發現有樹木、看板倒塌，也請通報縣政府或鄉鎮市公所排除。
南投縣建設處表示，已經派人聯繫廠商處理倒塌的廣告看板，依照規定，6公尺以上的大型看板得申請雜項執照，建設處將清查業者是否符合規定，否則將依法開罰。
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