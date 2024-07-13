彰化3鄉鎮11天共釀4死亡車禍 警會勘進行改善

彰化縣警察局鹿港分局轄內11天發生4起死亡車禍，警方表示，近日已加強交通執法，並邀集相關單位會勘肇事地點進行改善，例如彰濱工業區部分路口號誌時相改24小時運作。

交通部昨天公布，6月29日至7月5日全台交通事故死亡有27人，最多的是台南市5人，其次是桃園市4人、彰化縣及屏東縣各3人、新北市及南投縣各2人。

根據彰化縣警察局統計，7月1日至11日，鹿港分局轄區包括鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉共發生4起死亡車禍。

鹿港分局今天告訴中央社記者，其中1起鹿港鎮死亡車禍發生於彰濱工業區，凌晨5時許號誌閃黃燈，2輛車超速肇事，造成小貨車駕駛死亡。

警方表示，由於工業區內號誌從深夜11時至清晨6時會變閃黃燈，加上部分路段路幅大，駕駛人若未注意路口情況又超速即易釀禍，因此已函文權責單位將號誌時相改為24小時運行。

警方指出，福興鄉1起機車騎士自摔跌落邊坡死亡，經相關單位現勘後，已發文給公所，希望能在肇事地點加設護欄以防再有人摔落。

鹿港分局表示，車禍發生後會逐一勘查，認定肇事原因，針對交通標示、號誌、設施等工程方面若有不足，會請主管機關改善；若是駕駛人超速、疲勞駕駛、違規等，會加強相關執法，取締告發，提高見警率。

此外，警方也到各社區進行道安宣導，呼籲民眾遵守交通規則，透過教育、執法、工程等各面向力求保障民眾安全。