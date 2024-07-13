彰化溪湖轉運站動工在即 鎮公所超前部署蓋臨時停車場防停車之亂

彰化縣溪湖轉運站歷經兩任總統、兩任鎮長和多次物價波動，鎮公所及縣政府一再調整與補件，內政部小組會議通過變更為都市計畫轉運站用地，今年內可望動工興建，鎮公所預測開工後市區必發生停車之亂，正施工另闢停車場。

比溪湖轉運站慢一步爭取的二林轉運站後來居上，因地目處理和招商都順利，去（2023）年12月5日動工興建，溪湖轉運站地目為「廣停」需變更為轉運站，鎮長何炳樺和鎮公所團隊一面申請地目變更，一面辦理發包，卻遇上物價飛漲，經調整和加價，去年底比原核定補助經費高出一成多，以4610多萬元發包。

工程發包但地目還沒變更，鎮公所和縣政府一再補件，內政部小組會議近日審查有關書圖無誤核准變更地目，待內政部都市計畫委員會審議通過，鎮公所就能申請建照開始動工。

消息傳來，鎮公所預測轉運站動工，作為停車場的站址無法停車，當地攤販市場、溪湖藝文館、溪湖鎮立圖書館、湖埔社區大學和超市環繞，又有一家國際連鎖品牌服飾店將開幕，必定發生停車之亂，因此超前部署動工興闢臨時停車場。

鎮公所規畫，在圖書館對面的288坪鎮有地（前有警察宿舍）設置停車場，畫設32個汽車停車位，暫不收費但將嚴格管理，防止重演現在轉運站場址停車場常遭占用的情形。