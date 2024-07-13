彰化埔心農會百年慶 免費刈稻仔飯「呷通海」排長龍

彰化縣埔心鄉農會今歡慶創會100年，策畫歌舞表演、青農市集之外，免費招待刈稻飯吸引數百民眾大排長龍；鄉農會期待大家常來埔心鄉買「埔心三蜜」，支持在地農業。

埔心鄉農會今年5月落成啟用「多功能農民活動中心」，造型美侖美奐，被譽為「埔心鄉白宮」，今在「埔心農會花漾百歲，活力昂揚」慶祝活動特別喜氣搶眼，成為參觀焦點，代表埔心鄉農會最初設在員林鎮坡心庄東瓦瑤厝，1981年行政區域變更遷回埔心鄉，歷經明聖分部大樓、員林生大樓的落成，跨過百年迎向下一個世紀。

埔心鄉農會今頒獎表揚模範農民、金蜜芒果評鑑得獎農民、創會百年繪畫比賽優賽學生，邀請社區才藝團體載歌載舞，熱鬧非凡，超人氣的莫過免費吃刈稻飯，一碗白飯淋上滷肉滷湯和油豆腐、扁魚白菜，香噴噴又下飯，農會家政班婆婆媽媽才把菜飯端上工作檯開始盛裝，檯前就出現排隊人龍，不到11點已排出3個大S形隊伍。

縣內少有鄉農會在農會園區種特色農產品，埔心鄉農會的穀倉前空地種巨峰葡萄、金蜜芒果和蜜拔，號稱「埔心三蜜」，隨時供人參觀。鄉農會總幹事張旗聞表示，希望民眾常來埔心走動和選購特色農產品，鄉農會將秉持初心服務民眾，並協助農民累積更多財富。