丹青妙筆味丹杯全國書法展 台中港區藝術中心展出
味丹文教基金會今天在台中市港區藝術中心中央畫廊舉辦「味丹杯全國書法展」，展覽集結第一屆到第五屆書法比賽的精選作品，涵蓋各個年齡層次的參賽者，包含篆書、隸書、楷書、行書、草書等不同風格。
基金會表示，作品展現參賽者技藝與創意，呈現書法藝術的美感，反映得獎書法家的心靈修養和文化底蘊。透過這次展覽，希望讓更多人欣賞到書法藝術的魅力，推廣中華傳統文化，並將味丹企業70周年的榮耀時刻與大眾共享。
今天舉辦展覽開幕式多人參加，味丹文教基金會董事長楊辰文致詞表示，書法帶來一種精神心靈修為與文化傳承，如同味丹公司70年一路走來，堅持帶給消費者美好的生活體驗。
「丹青妙筆 榮耀七十」 味丹杯全國書法展今天起到8月11日，在台中市港區藝術中心中央畫廊展出。地址在台中市清水區忠貞路21號。
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