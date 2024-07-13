快訊

113分科公民／試題與解答看這 難度反應兩極…立院打架、美國大選皆入題

六福村水樂園傳意外…遊客疑摔下15公尺高滑水道 頭破血流急送醫

丹青妙筆味丹杯全國書法展 台中港區藝術中心展出

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
味丹文教基金會今天在台中市港區藝術中心中央畫廊，舉辦「味丹杯全國書法展」。圖／味丹文教基金會提供
味丹文教基金會今天在台中市港區藝術中心中央畫廊，舉辦「味丹杯全國書法展」。圖／味丹文教基金會提供

味丹文教基金會今天在台中市港區藝術中心中央畫廊舉辦「味丹杯全國書法展」，展覽集結第一屆到第五屆書法比賽的精選作品，涵蓋各個年齡層次的參賽者，包含篆書、隸書、楷書、行書、草書等不同風格。

基金會表示，作品展現參賽者技藝與創意，呈現書法藝術的美感，反映得獎書法家的心靈修養和文化底蘊。透過這次展覽，希望讓更多人欣賞到書法藝術的魅力，推廣中華傳統文化，並將味丹企業70周年的榮耀時刻與大眾共享。

今天舉辦展覽開幕式多人參加，味丹文教基金會董事長楊辰文致詞表示，書法帶來一種精神心靈修為與文化傳承，如同味丹公司70年一路走來，堅持帶給消費者美好的生活體驗。

「丹青妙筆 榮耀七十」 味丹杯全國書法展今天起到8月11日，在台中市港區藝術中心中央畫廊展出。地址在台中市清水區忠貞路21號。

味丹文教基金會今天在台中市港區藝術中心中央畫廊，舉辦「味丹杯全國書法展」。圖／味丹文教基金會提供
味丹文教基金會今天在台中市港區藝術中心中央畫廊，舉辦「味丹杯全國書法展」。圖／味丹文教基金會提供
味丹文教基金會今天在台中市港區藝術中心中央畫廊，舉辦「味丹杯全國書法展」。圖／味丹文教基金會提供
味丹文教基金會今天在台中市港區藝術中心中央畫廊，舉辦「味丹杯全國書法展」。圖／味丹文教基金會提供

台中市 書法家

延伸閱讀

福原愛曬書法成果喊「好難」 陸網友好奇怎麼讀？

延續百年棒球情誼 日本早稻田大學棒球部來彰化交流

「森田芳光導演回顧展」7/13-8/18高雄獻映！16部經典電影一次看

港區櫃場貨櫃車壅塞 高港務分公司多管齊下改善

相關新聞

彰化埔心農會百年慶 免費刈稻仔飯「呷通海」排長龍

彰化縣埔心鄉農會今歡慶創會100年，策畫歌舞表演、青農市集之外，免費招待刈稻飯吸引數百民眾大排長龍；鄉農會期待大家常來埔...

國6東草屯休息站今啟用 快速充電樁讓電動車上合歡山不怕刁車

東西向國道唯一的休息站國6東草屯休息站今天下午2時啟用，以九九峰為主體的山型斜屋頂設計相當有特色。行政院長卓榮泰說，過去...

彰化溪湖轉運站動工在即 鎮公所超前部署蓋臨時停車場防停車之亂

彰化縣溪湖轉運站歷經兩任總統、兩任鎮長和多次物價波動，鎮公所及縣政府一再調整與補件，內政部小組會議通過變更為都市計畫轉運...

種子老師努力耕耘 彰化永靖培養500饒平客小種子

彰化縣政府推估全縣有二十多萬名福佬客，其中「字」姓村被認為是客家人集聚的特性，永靖鄉位居第一名，今鄉公所舉辦「2024年...

彰化王功漁火節日期擇定媽祖顯神威 二十周年加碼好康多

彰化縣王功漁火節今年邁入第二十年，今、明兩天在王功漁港舉辦海洋音樂會、三合一的無人機煙火燈光秀，和限量版紀念品蚵寶造型提...

台中捷運橘線延伸南投 交通部長承諾全力協助

台中捷運橘線可行性研究有條件通過，後續是否延伸至南投，中投居民相當關切。交通部長李孟諺今天說，中捷橘線在末端站已預留延伸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。