種子老師努力耕耘 彰化永靖培養500饒平客小種子

彰化縣政府推估全縣有二十多萬名福佬客，其中「字」姓村被認為是客家人集聚的特性，永靖鄉位居第一名，今鄉公所舉辦「2024年客家童遊~冰冰有禮」親子活動，邀請民眾帶孩子闖關學客語，大人學講鄉公所請吃冰，小朋友學講可贈一支牙刷，從遊戲中體驗講客語樂趣。

永靖鄉公所在永靖鄉園藝景觀產業園區舉辦2024年客家童遊，鄉長魏衛碩不忘行銷園區廣達8公頃，「看得到的樹都可以賣，買回家現種。」還說俗語「前人種樹，後人乘涼。」在永靖鄉要改為「前人種樹，後人賣樹。」表現永靖苗木之鄉的特色。

今永靖鄉客家童遊有薩克斯風表演﹑姐姐帶動跳、泡泡盤體驗、消防宣導闖關和成人限定趣味煮麵機體驗，最貼近活動主題的是親子客語闖關，鄉公所聘請客家委員會薪傳師邱美都，和縣定古蹟永靖忠實第後裔余秀綢等客語種子老師，擺攤展示她們自製繪本、教材，並教講饒平客語的趣味闖關帶家長和兒少玩遊戲，通關的家長吃冰淇淋，兒少拿牙膏和冰棒。

永靖鄉是彰化平原饒平客集聚地，邱美都擔任望達福幼兒園長，編寫120多本客語有聲教材和編寫繪本，並鼓勵幼童學說客語，她說，過去6年培養500多名幼童取得客語幼幼認證。余秀綢表示，福佬化的客家後裔有些未完全認同客家話，她們推廣時先用「客底」代替客家，爭取認同後再來講客語就會獲得接受。