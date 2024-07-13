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國6東草屯休息站今啟用 快速充電樁讓電動車上合歡山不怕刁車

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
國道6號東草屯休息站今天啟用，主體山型斜屋頂設計融合九九峰群山地景。記者黃仲裕／攝影
國道6號東草屯休息站今天啟用，主體山型斜屋頂設計融合九九峰群山地景。記者黃仲裕／攝影

東西向國道唯一的休息站國6東草屯休息站今天下午2時啟用，以九九峰為主體的山型斜屋頂設計相當有特色。行政院長卓榮泰說，過去南投交通不便，走到南投常穿壞草鞋，草屯才有「草鞋墩」舊名。現在國6打通南投交通，東草屯休息站提供人休息、車充電，輕鬆暢遊南投的舒適環境。

國道6號2009年開通以來，交通量大幅成長，也讓南投觀光大步發展，但假日湧現大量車潮，甚至回堵到國道3號霧峰系統交流道。加上國6前後50幾公里都沒休息站、服務區，為了改善國6交通和車潮，高公局2年多前規畫設計東草屯休息站工程，歷經2年多施工，提前在今天啟用。

東草屯休息站今天啟用，行政院長卓榮泰、南投縣長許淑華，立委馬文君、游顥、羅美玲、前立委蔡培慧等人到場剪綵。許淑華也陪同卓榮泰參觀多元友善的廁所，對於休息站整體規劃和空間設計，提供優質行旅服務，卓榮泰相當滿意。

高公局長趙興華說，東草屯休息站活化原收費站用地，工程經費4.45億元，占地5.3公頃，站體山形特色斜屋頂呼應九九峰山脈紋理，將地景融入建物造型，並結合性別友善及多元服務理念，整體景觀展現美學及綠建築，獲2022年國家卓越建設獎金質獎，也取得黃金級綠建築標章。

東草屯休息站設置127個停車位，每小時周轉率可達500輛車，並設置快速充電樁，電動車充電後可以直上清境、合歡山，不用擔心「刁車」。高公局調查，進入國6車輛，七成以上是國3南下轉入，也常造成霧峰交流道回堵，這次也一併將霧峰系統交流道南下匝道拓寬為2線道，讓交通更順暢。

南投縣長許淑華感謝高公局活化利用，興建小而美的休息站，除方便用路人休憩需求，成為新的特色景點，也是行銷南投優質農特產品的重要據點，未來結合周邊觀光景點，更能有效促進地方發展。

行政院長卓榮泰（左三）、南投縣長許淑華（左二）等人剪綵，主持東草屯休息站啟用儀式。記者江良誠／攝影
行政院長卓榮泰（左三）、南投縣長許淑華（左二）等人剪綵，主持東草屯休息站啟用儀式。記者江良誠／攝影
東草屯休息站小而美，廁所普遍設置免治馬桶。記者江良誠／攝影
東草屯休息站小而美，廁所普遍設置免治馬桶。記者江良誠／攝影
東草屯休息站建築採挑高通風設計，造型美觀且綠能環保。記者江良誠／攝影
東草屯休息站建築採挑高通風設計，造型美觀且綠能環保。記者江良誠／攝影
東草屯休息站設置南投農特產展區，方便遊客選購新鮮美味的水果等農產品。記者江良誠／攝影
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卓榮泰 合歡山 綠建築 許淑華 電動車 高公局

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