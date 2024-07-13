國6東草屯休息站今啟用 快速充電樁讓電動車上合歡山不怕刁車

東西向國道唯一的休息站國6東草屯休息站今天下午2時啟用，以九九峰為主體的山型斜屋頂設計相當有特色。行政院長卓榮泰說，過去南投交通不便，走到南投常穿壞草鞋，草屯才有「草鞋墩」舊名。現在國6打通南投交通，東草屯休息站提供人休息、車充電，輕鬆暢遊南投的舒適環境。

國道6號2009年開通以來，交通量大幅成長，也讓南投觀光大步發展，但假日湧現大量車潮，甚至回堵到國道3號霧峰系統交流道。加上國6前後50幾公里都沒休息站、服務區，為了改善國6交通和車潮，高公局2年多前規畫設計東草屯休息站工程，歷經2年多施工，提前在今天啟用。

東草屯休息站今天啟用，行政院長卓榮泰、南投縣長許淑華，立委馬文君、游顥、羅美玲、前立委蔡培慧等人到場剪綵。許淑華也陪同卓榮泰參觀多元友善的廁所，對於休息站整體規劃和空間設計，提供優質行旅服務，卓榮泰相當滿意。

高公局長趙興華說，東草屯休息站活化原收費站用地，工程經費4.45億元，占地5.3公頃，站體山形特色斜屋頂呼應九九峰山脈紋理，將地景融入建物造型，並結合性別友善及多元服務理念，整體景觀展現美學及綠建築，獲2022年國家卓越建設獎金質獎，也取得黃金級綠建築標章。

東草屯休息站設置127個停車位，每小時周轉率可達500輛車，並設置快速充電樁，電動車充電後可以直上清境、合歡山，不用擔心「刁車」。高公局調查，進入國6車輛，七成以上是國3南下轉入，也常造成霧峰交流道回堵，這次也一併將霧峰系統交流道南下匝道拓寬為2線道，讓交通更順暢。