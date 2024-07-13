彰化王功漁火節日期擇定媽祖顯神威 二十周年加碼好康多

彰化縣王功漁火節今年邁入第二十年，今、明兩天在王功漁港舉辦海洋音樂會、三合一的無人機煙火燈光秀，和限量版紀念品蚵寶造型提燈，今上午活動開幕，率先登場的贈送提燈不到半小時索取一空，縣政府請遊客留下閒逛王功老街，傍晚欣賞王功夕照，晚上看街燈光秀。

縣政府依慣例舉行祈福儀式，縣長王惠美帶領芳苑鄉長林保玲、彰化區漁會總幹事陳威谷等人，向王功漁火節主場地王功福海宮媽祖及眾神明祈福，開幕式緊接著展開，王惠美致詞說，王功漁火節是彰化海洋活動年度盛事，舉辦日期都是媽祖選定，過去曾經沒請問媽祖就自行決定，結果連續遭遇兩個颱風，不能不信服媽祖神威。

「2024王功漁火節-璀璨20th-搖滾最夏趴」系列活動一連兩天，往年受歡迎的王功老街千人烤蚵、煙火秀、音樂會照常舉辦，今年二十周年慶，除了7分鐘煙火秀和去年開始舉辦的無人機字陣表演，今年由彰化區漁會加碼贊助燈光秀，給遊客全新視覺饗宴，一連兩天音樂會請到11組知名歌手和藝人表演炒熱氣氛。

氣候、蚵田面積減少、養蚵人力老化和流失，再讓王功牡蠣行情創新高，今年來到每台斤180元，報名千人烤蚵的民眾可獲每組3台斤帶殼牡蠣。王惠美和各機關首長示範烤蚵，不忘「老王烤蚵，自烤自誇」的表示，彰化沿海蚵田有一半時間曝露海上及陽光下，牡蠣像做三溫暖，肉質格外鮮甜Q彈，烤蚵之餘可到王功老街品嘗牡蠣等各式在地海鮮，飽餐後到王功漁港欣賞海景、夕照，小朋友玩「水陸氣墊樂園」長達30公尺的滑水道，晚上同看煙火燈光秀。

王功福海宮兩天都招待蚵仔粥、滷雞腿，另有闖關拿好禮、親子祈福DIY和擲筊擂台賽，擲得聖筊數最高獎金1萬元，今天錯過、玩過，明天還有，縣政府請民眾把握機會來福海宮和王功漁港歡度假日。