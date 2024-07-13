快訊

三重警遭撞殉職…警列隊連喊6聲「任務結束」目送靈車 天驟降大雨

鄭文燦用人不清？「委任律師」陳永來曾二度被移送懲戒法院

雷雨來襲炸北市！松山機場暫停地面作業 部分航班恐延誤

彰化王功漁火節日期擇定媽祖顯神威 二十周年加碼好康多

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美示範烤蚵和說明珍珠蚵特點。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美示範烤蚵和說明珍珠蚵特點。記者簡慧珍／攝影

彰化縣王功漁火節今年邁入第二十年，今、明兩天在王功漁港舉辦海洋音樂會、三合一的無人機煙火燈光秀，和限量版紀念品蚵寶造型提燈，今上午活動開幕，率先登場的贈送提燈不到半小時索取一空，縣政府請遊客留下閒逛王功老街，傍晚欣賞王功夕照，晚上看街燈光秀。

縣政府依慣例舉行祈福儀式，縣長王惠美帶領芳苑鄉長林保玲、彰化區漁會總幹事陳威谷等人，向王功漁火節主場地王功福海宮媽祖及眾神明祈福，開幕式緊接著展開，王惠美致詞說，王功漁火節是彰化海洋活動年度盛事，舉辦日期都是媽祖選定，過去曾經沒請問媽祖就自行決定，結果連續遭遇兩個颱風，不能不信服媽祖神威。

「2024王功漁火節-璀璨20th-搖滾最夏趴」系列活動一連兩天，往年受歡迎的王功老街千人烤蚵、煙火秀、音樂會照常舉辦，今年二十周年慶，除了7分鐘煙火秀和去年開始舉辦的無人機字陣表演，今年由彰化區漁會加碼贊助燈光秀，給遊客全新視覺饗宴，一連兩天音樂會請到11組知名歌手和藝人表演炒熱氣氛。

氣候、蚵田面積減少、養蚵人力老化和流失，再讓王功牡蠣行情創新高，今年來到每台斤180元，報名千人烤蚵的民眾可獲每組3台斤帶殼牡蠣。王惠美和各機關首長示範烤蚵，不忘「老王烤蚵，自烤自誇」的表示，彰化沿海蚵田有一半時間曝露海上及陽光下，牡蠣像做三溫暖，肉質格外鮮甜Q彈，烤蚵之餘可到王功老街品嘗牡蠣等各式在地海鮮，飽餐後到王功漁港欣賞海景、夕照，小朋友玩「水陸氣墊樂園」長達30公尺的滑水道，晚上同看煙火燈光秀。

王功福海宮兩天都招待蚵仔粥、滷雞腿，另有闖關拿好禮、親子祈福DIY和擲筊擂台賽，擲得聖筊數最高獎金1萬元，今天錯過、玩過，明天還有，縣政府請民眾把握機會來福海宮和王功漁港歡度假日。

王功漁火節 音樂會

延伸閱讀

延續百年棒球情誼 日本早稻田大學棒球部來彰化交流

21國、117件戲偶「偶」遇彰化 動物到偉人百百款一次看個夠

日本早稻田大學棒球部訪彰化 與在地學生球隊交流

免塞車！彰化「王功漁火節」明起兩天登場 交通資訊看過來

相關新聞

國6東草屯休息站今啟用 快速充電樁讓電動車上合歡山不怕刁車

東西向國道唯一的休息站國6東草屯休息站今天下午2時啟用，以九九峰為主體的山型斜屋頂設計相當有特色。行政院長卓榮泰說，過去...

彰化王功漁火節日期擇定媽祖顯神威 二十周年加碼好康多

彰化縣王功漁火節今年邁入第二十年，今、明兩天在王功漁港舉辦海洋音樂會、三合一的無人機煙火燈光秀，和限量版紀念品蚵寶造型提...

台中捷運橘線延伸南投 交通部長承諾全力協助

台中捷運橘線可行性研究有條件通過，後續是否延伸至南投，中投居民相當關切。交通部長李孟諺今天說，中捷橘線在末端站已預留延伸...

影／信眾考上國考 在彰化南瑤宮擺還願筆分享好運

大學分科考式今天進入第二天的考試項目，彰化市南瑤宮有信眾因考上國考，擺放了上百支的還願筆分享好運給考生。有不少考生前來索...

橫向國道首座 國道6號「東草屯休息站」今啟用

全國第一座國道橫向休息站「東草屯休息站」今天正式啟用，除了解決用路人長途拔涉之間休憩上廁所的問題，也在站內打造生態園區，...

投身環保43載！中市沙鹿清潔隊女力班長陳肅芬榮退

台中市環保局沙鹿區清潔隊班長陳肅芬高職畢業後從事沙鹿鹿寮成衣產業加工，20歲加入沙鹿區清潔隊，服務43年，將於本月16日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。