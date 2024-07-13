台中捷運橘線延伸南投 交通部長承諾全力協助

台中捷運橘線可行性研究有條件通過，後續是否延伸至南投，中投居民相當關切。交通部長李孟諺今天說，中捷橘線在末端站已預留延伸至南投，南投縣政府也提出「南投縣軌道系統整體網路評估計畫」，等送到交通部後在程序上提供協助，促成中投縣市軌道系統整合。

行政院長卓榮泰今天到參加國道六號東草屯休息站啟用典禮，卓榮泰說，這項重要交通建設，對國道交通和南投縣觀光發展幫助很大。政府的責任在做好所有公共服務設施，把每條道路都通向人們要去的地方，除了安全，建設結果要呈現人民和地方結合特色。

他希望南投的產業、創生、農業發展等，中央和地方積極合作，除了立委在中央爭取，鄉鎮長和縣議員對地方的需求和人民的聲音整合起來，由行政院中辦執行長將地方聲音帶到中央，共同創造更美好的南投。

交通部月初審查台中市政府「台中都會區大眾捷運系統機場捷運（橘線）可行性研究」，委員會審查通過，台中機場捷運橘線全長29.23公里，共設26個站點，但目前規劃站點僅到霧峰。

南投縣長許淑華說，中捷橘線延伸至南投是南投人共同的期盼，她擔任立委時就爭取經費補助南投縣府進行南投縣軌道系統整體網路評估，包括台中捷運從霧峰延伸至草屯、中興新村及南投市，以及台鐵集集支線濁水站延伸至南投市區的整體評估，盼形成完整路網，縣府將在7月完成評估計畫期初報告。

立委游顥說，交通部應居間整合台中市及南投縣的軌道計畫，並盡快核定，他在立院交通委員會時也提案，要求交通部儘速核定「南投縣軌道系統整體路網評估計畫」送交通部時儘速核定，並提供經費，他很高興行政院長和交通部長都表示支持，下周將邀請李孟諺部長到南投會勘交通建設，讓交通部更瞭解南投鄉親對捷運和交通改善的期待。