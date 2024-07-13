快訊

傘帶了嗎？15縣市大雨特報 大雷雨炸新北等5縣市

113分科地理／考生喊簡單！題組罕見「手繪氣候圖」 試題與解答看過來

北市幼兒園爆狼師「一年未停職」！蔣萬安說重話了

優良農建工程獎頒獎 林業及自然保育署台中分署拿下3獎

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
112年度優良農建工程獎昨天頒獎典禮，林業及自然保育署台中分署獲獎。圖／林業及自然保育署台中分署提供
112年度優良農建工程獎昨天頒獎典禮，林業及自然保育署台中分署獲獎。圖／林業及自然保育署台中分署提供

農業部昨天辦理112年度優良農建工程獎頒獎典禮，林業及自然保育署台中分署共拿下3個獎項，分別獲得治山防災類「雪山坑防砂壩整建工程」優等、「裡冷溪下游治理工程」佳作，設施類「甲區44林班林業灌溉使用及森林保護水池工程」也獲得佳作，這是該分署連續10年獲獎。

林業保育署台中分署表示，雪山坑防砂壩整建工程同時也獲得行政院公共工程委員會「第二十三屆公共工程金質獎」水利類佳作獎殊榮，該工程設計初期以工程生態友善機制及設施，符合現地生態需求，更積極徵詢公私單位多方建議，施工時運用當地石材作為橋樑基礎，同時維持縱向生物通道。

裡冷溪下游治理工程，因既有構造物磨蝕嚴重，危及以往治理成效，縱向落差達4公尺高，影響溪流生態，採取以現地塊石資材設計作為保護設施，與周遭環境融合，呈現自然協調感，兼顧景觀、生態及減碳效益，經過魚類調查及紅外線照相機監測，已有魚類棲息於此，成功營造友善生物棲地。

梨山地區林業經營及空中森林火災救援需求，台中分署辦理甲區44林班林業灌溉使用及森林保護水池工程，規劃建置300噸灌溉用水塔2座及360噸灌溉及空中用取水池一座，平時供附近收回地造林木使用，火災時供直升機救援取水使用。

取水池配合空勤總隊直升機救災時水袋每次取水量需求設計，採用下窄上寬圓形池體，可迅速提升水位以利取水，池壁以顏色及標尺標示可立即確認水位高度，兼顧林業經營與防救災雙重效益。

取水池配合空勤總隊直升機救災水袋每次取水量需求設計。圖／林業及自然保育署台中分署提供
取水池配合空勤總隊直升機救災水袋每次取水量需求設計。圖／林業及自然保育署台中分署提供
雪山坑防砂壩整建工程就地取材利用溪床堆積之塊石建置固床工，兼顧河道清淤。圖／林業及自然保育署台中分署提供
雪山坑防砂壩整建工程就地取材利用溪床堆積之塊石建置固床工，兼顧河道清淤。圖／林業及自然保育署台中分署提供
裡冷溪下游治理工程妥善利用現地塊石發揮減碳效益。圖／林業及自然保育署台中分署提供
裡冷溪下游治理工程妥善利用現地塊石發揮減碳效益。圖／林業及自然保育署台中分署提供

公共工程 魚類

延伸閱讀

動保團體發起禁山豬吊公投 林業保育署：恐加深地下化

鄭州金水河25億整治半年就塌 網：不是貪汙就是豆腐渣

搶救瀕危超萌蘇眉魚 「石斑大王」創孵育魚苗群成功世界首例

動團提禁用山豬吊公投 林業署憂轉地下化不利保育

相關新聞

影／信眾考上國考 在彰化南瑤宮擺還願筆分享好運

大學分科考式今天進入第二天的考試項目，彰化市南瑤宮有信眾因考上國考，擺放了上百支的還願筆分享好運給考生。有不少考生前來索...

台中捷運橘線延伸南投 交通部長承諾全力協助

台中捷運橘線可行性研究有條件通過，後續是否延伸至南投，中投居民相當關切。交通部長李孟諺今天說，中捷橘線在末端站已預留延伸...

橫向國道首座 國道6號「東草屯休息站」今啟用

全國第一座國道橫向休息站「東草屯休息站」今天正式啟用，除了解決用路人長途拔涉之間休憩上廁所的問題，也在站內打造生態園區，...

投身環保43載！中市沙鹿清潔隊女力班長陳肅芬榮退

台中市環保局沙鹿區清潔隊班長陳肅芬高職畢業後從事沙鹿鹿寮成衣產業加工，20歲加入沙鹿區清潔隊，服務43年，將於本月16日...

地方盼了20年 彰化烏溪河濱公園終有譜

彰化市以大肚溪（烏溪）與台中市相隔，地方期盼河濱公園盼了20年，終於有進展。水利署第三河川分署規畫「烏溪左岸灘地河川環境...

左轉道短被迫違規 台中大里內新橋科技執法惹怨

台中市7月起新增21處科技執法點，地方批搶錢，但警方表示，事故率降低39%。各地仍傳出爭議，民代表示，大里內新橋左轉車道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。