優良農建工程獎頒獎 林業及自然保育署台中分署拿下3獎

農業部昨天辦理112年度優良農建工程獎頒獎典禮，林業及自然保育署台中分署共拿下3個獎項，分別獲得治山防災類「雪山坑防砂壩整建工程」優等、「裡冷溪下游治理工程」佳作，設施類「甲區44林班林業灌溉使用及森林保護水池工程」也獲得佳作，這是該分署連續10年獲獎。

林業保育署台中分署表示，雪山坑防砂壩整建工程同時也獲得行政院公共工程委員會「第二十三屆公共工程金質獎」水利類佳作獎殊榮，該工程設計初期以工程生態友善機制及設施，符合現地生態需求，更積極徵詢公私單位多方建議，施工時運用當地石材作為橋樑基礎，同時維持縱向生物通道。

裡冷溪下游治理工程，因既有構造物磨蝕嚴重，危及以往治理成效，縱向落差達4公尺高，影響溪流生態，採取以現地塊石資材設計作為保護設施，與周遭環境融合，呈現自然協調感，兼顧景觀、生態及減碳效益，經過魚類調查及紅外線照相機監測，已有魚類棲息於此，成功營造友善生物棲地。

梨山地區林業經營及空中森林火災救援需求，台中分署辦理甲區44林班林業灌溉使用及森林保護水池工程，規劃建置300噸灌溉用水塔2座及360噸灌溉及空中用取水池一座，平時供附近收回地造林木使用，火災時供直升機救援取水使用。