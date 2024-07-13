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台中教師獲頒金安獎 1300名學生放學只花7分鐘

中央社／ 台中13日電

台中市大里區大元國小全校逾1300名學生，每天放學時刻只花7分鐘，創下高效率放學紀錄的特教組長陳建宏，榮獲交通部金安獎績優導護老師表揚。

台中市交通局長葉昭甫今天表示，維護學生上下學安全，是校園交通規劃重要任務。依據112學年度校數統計，全台中市共有381所學校，交通局除持續向學生宣導道路安全，更前進校園示範騎腳踏車注意事項，鼓勵校長對交通提出改善需求，經評估後可獲優先補助機會。

大元國小特教組長陳建宏分享秒速放學方法表示，首先規劃低、中、高年級在校內廣場、中庭分區排隊，並在校門口劃設標線，讓學生走在標線上，確保不偏離隊伍，放學共區分為走天橋、過馬路、家長接送區域與安親班等4條動線，學生不脫隊的關鍵人物是各隊小隊長，有如領航員確保學生全數跟上。

下課鐘聲還未響起，陳建宏已穿著導護背心，手持哨子、麥克風站在校門口就定位，全校1300多名學生的大放學，即使過程熟練，導護老師志工團隊仍上緊發條，學校鄰近台74快速道路，校門旁為40米德芳南路，人潮車流頻繁，卻能在7分鐘內引導完畢，平均1分鐘就有185名學生順利放學，井然有序又快速的原因都靠這套「放學得來速」的規劃。

校方指出，陳建宏規劃這套「放學得來速」，設計專屬隊伍安全快速放學方法，熱心投入導護工作，認真奉獻不求回報，榮獲2023年交通部金安獎績優導護老師表揚。陳建宏在大元國小執教至今已25年，加上在北部學校導護經歷，共計30年時間，不斷精進導護流程，「有效率的最高原則就是安全」。

台中市 校園

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