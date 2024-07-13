投身環保43載！中市沙鹿清潔隊女力班長陳肅芬榮退

台中市環保局沙鹿區清潔隊班長陳肅芬高職畢業後從事沙鹿鹿寮成衣產業加工，20歲加入沙鹿區清潔隊，服務43年，將於本月16日退休，她善用專長與女性優勢，從基層晉升為清潔隊女班長，任職期間與隊員共同成立沙鹿區清潔隊縫紉工作坊、環保愛心傘創作工坊等，曾獲台中市「我、就是經典」女性推薦、全國十大特優清潔人員，今年榮獲全國模範勞工等。

陳肅芬示，任職最印象最深刻的是，曾經在垃圾堆中撿到結婚戒指，一名新嫁娘因戒指失而復得重拾幸福喜悅，「失主緊握著我的雙手喜極而泣，是我第一次感受到身為清潔人員的感動」，從這一刻起，她勉勵自己當盡職環保人。

沙鹿區清潔隊代理隊長賴竣男說，陳肅芬發揮縫紉專長，邀集有縫紉專長的隊員在2018年共同成立沙鹿區清潔隊縫紉工作坊，篩選舊衣重新製作成環保袋等，同年註冊「大中袋福」商標，賦予舊衣物環保新生命；她也修復廢棄的雨傘，並號召隊員成立環保愛心傘創作工坊，成為地方的美談。

環保局說，陳肅芬任職期間利用專長與女性優勢推動各項環保政策，環保專業及服務熱忱深獲各界肯定，獲選資深績優清潔人員、2021年台中市「我、就是經典」女性推薦、2021年環保署全國十大特優清潔人員、2022年行政院性別平等故事獎，以及今年全國模範勞工等。