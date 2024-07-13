地方盼了20年 彰化烏溪河濱公園終有譜

彰化市以大肚溪（烏溪）與台中市相隔，地方期盼河濱公園盼了20年，終於有進展。水利署第三河川分署規畫「烏溪左岸灘地河川環境營造工程」，占地2公頃，將規畫為生態環境教育園區，若進展順利，明年將編列預算規畫、設計，未來彰化市將有河濱公園。

彰化縣府、市公所爭取在大肚溪左岸灘地，開闢親近水案的河濱公園，縣府原規畫在溪畔的大肚溪棒壘球場河川公地，設置4.5公頃休閒廊道，打造遊憩設施、水域生態步道，結合在地獨特生態教育等。

水利署第三河川分署初步規畫的「烏溪左岸灘地河川環境營造工程」，考量當地環境與生態特性，面積縮小為2公頃，位在棒壘球場附近，開闢以棲地營造、河岸體驗為主的生態教育場域。

第三河川分署現場會勘，將進行生態檢核；依規畫資料，預定地周邊有保育類石虎潛在活動區域，也有巴氏銀鮈調查紀錄，不過既有規畫不致影響生態；參與會勘的環團支持規畫為生態環境教育園區，建議設置石虎避難設施，第三河川分署明年將編列預算規畫、設計。

當天現勘時，彰化市長林世賢到場說，大肚溪河濱公園定位為生態教育園區，現已踏出第一步，未來將進行河濱公園規畫及審核，市公所將向中央爭取，把烏溪打造為生態、河濱和環境永續的示範區。