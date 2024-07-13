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左轉道短被迫違規 台中大里內新橋科技執法惹怨

聯合報／ 記者趙容萱游振昇／台中報導
台中市大里內新橋科技執法7月起上路，民眾陳情左轉車道長度太短，被迫開到「直行」中間車道，擔心被開單。圖／議員李天生提供
台中市大里內新橋科技執法7月起上路，民眾陳情左轉車道長度太短，被迫開到「直行」中間車道，擔心被開單。圖／議員李天生提供

台中市7月起新增21處科技執法點，地方批搶錢，但警方表示，事故率降低39%。各地仍傳出爭議，民代表示，大里內新橋左轉車道太短，無法容納左轉的車流，駕駛被迫開到隔壁直行車道，擔心被開單。沙鹿屏西路、向上路同樣有左轉車道無法消化車流，科技執法引發民怨。警方表示，大里內新橋將現場會勘。交通局表示，沙鹿該路段將調整標誌標線。

市議員李天生、新仁里長洪家裕接獲陳情，大里內新橋增設科技執法，但橋上左轉車道長度不足，後方直行車輛只能往中間車道行駛，左轉時就違反行進方向，擔心會被開單；內新橋因車道縮減，車輛上橋時得爭搶車道，同樣引發抱怨。

議員表示，內新橋是十九甲地區進出的重要橋梁，往來車輛眾多，但橋上左轉車道不長，原本交通就很混亂，科技執法上路後，大家擔心開錯車道會挨罰，但左轉車道不足以容納車流，貿然執法等於在搶錢。

洪家裕抱怨，科技執法後拍得很清楚，十九甲住戶反映，內新橋因車道縮減致車輛搶道被舉發，被裁處600元至1800元不等，根本是針對十九甲地區住戶的懲罰，並不公平。

當地霧峰警分局回應，大里內新橋科技執法，取締違規項目為闖紅燈、轉彎或變換車道未依標誌、標線、號誌指示，上路至今裁處30件闖紅燈，尚未有因不依標誌、標線指示行駛的違規案。

警方接獲地方反映後，近期將舉行會勘；警方設置科技執法設備，並非以取締為目的，而是透過科技執法，希望維持交通安全，請民眾遵守交通法規。

另外，議員王立任說，沙鹿屏西路、向上路左轉車輛多，當地內側有2線左轉道，但仍無法容納全部左轉車流，常有車輛行駛右側車道，但該車道行進方向為右轉，許多人被迫開上右轉車道去左轉，結果收到罰單，甚至發生擦撞等意外。

當地民眾說，該路段的右轉車道應改為可左右轉，才不會「陷害」駕駛挨罰。交通局表示，當地標線將修改行進方向。清水警分局表示，該處科技執法設備10日調整監視器鏡頭到地面標線，到12日為止，共開罰3件，都是在右轉車道左轉未依標線行駛。

標誌 科技執法 車道

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