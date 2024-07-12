穿過美援麵粉袋短褲 施進興任獅子會總監捐60萬助弱勢

擔任彰化家扶兒童少年保護委員會委員的佐岡鋼鐵有限公司董事長施進興，是貧困家庭出身，長期捐助弱勢，今天出任國際獅子會300D-1區第四屆總監時，更拋磚引玉，捐贈縣內5個社福機構與身障團體60萬元，並號召獅友們齊心做公益，為社會福利服務助弱勢。

彰化家扶中心表示，施進興出生於福興鄉農村，自幼因家庭貧窮、物資缺乏，常接受來自美國教會的援助麵條、麵粉等，穿著母親用麵粉袋親手做的中美國旗米粉袋短褲，到現在仍一直令他記憶猶新，感受貧窮的無助又可怕，如今經濟上漸漸有能力後，發願要多做善事回饋社會、幫助弱勢。

施進興信奉武財神，創立彰化縣武玄日月功德會，以關懷疾苦、扶弱濟困、協助急難為宗旨，平時該會就已為喪葬救助、急難救助、獎助學金，以獎助學金投資孩子的未來。

施進興表示，因早年家中背負巨額債務遭逢巨變，親友避而遠之，深刻感受人情冷暖與無情，嘗盡貧困弱勢家庭的苦難辛酸，如今自己能力所及，與太太一同長期關懷協助弱勢族群所需，只要有一口氣在，必定善盡企業社會責任，回饋社會照護需要幫助的人。