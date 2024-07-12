延續百年棒球情誼 日本早稻田大學棒球部來彰化交流

100多年前，日本名校早稻田大學棒球隊開啟台灣的棒球運動之門，為延續台日棒球百年情誼，在頂新和德文教基金會媒合下，早稻田大學棒球部今天拜訪彰化縣政府。縣長王惠美表示，期待未來讓彰化優秀的選手，能有機會前往日本早稻田，有機會開拓國際視野，讓世界看到彰化。

王惠美表示，早稻田大學非常注重國際合作與交流，西元1917年首次訪台辦理棒球交流賽，點燃台灣的棒球風潮，棒球並成為台灣的國球。很感謝頂新和德文教基金會，此次安排早稻田大學棒球部的選手來彰化交流，延續台日棒球百年情誼。

王惠美說，頂新和德文教基金會長期推動「接棒未來」棒球公益計畫，不僅規劃周末社區棒球營隊，還積極挹注縣內學校棒球設施及設備，在今、明兩天以「大手牽小手」的精神，安排早稻田大學棒球部選手，與永靖國中以及勇靖少年社區棒球隊、東螺溪棒球隊進行交流，並分享棒球相關的知識與技巧。

早稻田大學棒球部總教練小宮山悟表示，很高興有這次交流的機會，少年棒球的棒球教育是非常有意義的，在日本也有這樣的交流活動，透過交流，讓彼此的未來抱有更大的夢想，雖然此次來台停留時間短暫，但也代表早稻田大學棒球部，希望台灣小朋友能記住這支隊伍，以及對棒球有更大的信心。

王惠美指出，近年來，彰化縣政府積極建立棒球三級制培訓制度，除舉辦像卦山盃等全國性大型盃賽外，還與頂新和德文教基金共同推動的「半線盃」社區棒球賽，希望透過辦理各項賽事來強化孩子們技巧，培育出更多優秀選手。

王惠美說，在縣府與民間團體一起努力推動棒球運動下，成效逐漸顯現，如彰化藝術高中校友沙子宸加入奧克蘭運動家球隊，成為社區棒球隊旅美第一人，還有彰化優秀的棒球選手被選入中華職棒隊，如味全龍陳冠偉選手，還有今年職棒選秀，味全龍更指名彰化藝術高中校友薛毓達，為彰化及台灣爭光。