金蜜芒果天災影響品質 彰化埔心農會加價購穩住行情

金蜜芒果進入盛產季，彰化縣是全國金蜜芒果最大產區，主要產區埔心鄉今由鄉農會舉辦優質金蜜芒果評鑑，發現部分參賽芒果飽受高溫危害，有熟透現象，不過口感反而更豐富；鄉農會表示，今年保價收價每公斤多10元，希望穩定市價。

今年初春氣溫偏低、忽有大雨，影響金蜜芒果開花結果，全國九成金蜜芒果種在彰化縣，收成量平均約過去四成，有些芒果農收不到三成。入夏經常連日高溫烈日，考驗農民照顧果樹的技術，若水分不足果皮長皺紋拖累賣相，曝曬過度使果肉老化變得「粗絲（台語纖維化的意思）不細滑。

今天參加評鑑的金蜜芒果部分有高溫熱害現象，經評審精挑細選果實有微微「側腰」、果皮金黃平滑、散發蜂蜜香氣，依品質高下評定前三名和優等獎，將在明（13日）埔心鄉農會慶祝創會百年活動中展示，並頒獎表揚傑出農民。

埔心鄉農會總幹事張旗聞表示，今年金蜜芒果遭受天災，產量減少六成，為穩定市場價格，鄉農會保價收價最低每公斤50元，最高價每公斤210元，低價芒果可加工製造冰品、蜜餞、餅乾等食品，高價生鮮出售，市場反應很好，供不應求。