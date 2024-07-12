金蜜芒果天災影響品質 彰化埔心農會加價購穩住行情
金蜜芒果進入盛產季，彰化縣是全國金蜜芒果最大產區，主要產區埔心鄉今由鄉農會舉辦優質金蜜芒果評鑑，發現部分參賽芒果飽受高溫危害，有熟透現象，不過口感反而更豐富；鄉農會表示，今年保價收價每公斤多10元，希望穩定市價。
今年初春氣溫偏低、忽有大雨，影響金蜜芒果開花結果，全國九成金蜜芒果種在彰化縣，收成量平均約過去四成，有些芒果農收不到三成。入夏經常連日高溫烈日，考驗農民照顧果樹的技術，若水分不足果皮長皺紋拖累賣相，曝曬過度使果肉老化變得「粗絲（台語纖維化的意思）不細滑。
今天參加評鑑的金蜜芒果部分有高溫熱害現象，經評審精挑細選果實有微微「側腰」、果皮金黃平滑、散發蜂蜜香氣，依品質高下評定前三名和優等獎，將在明（13日）埔心鄉農會慶祝創會百年活動中展示，並頒獎表揚傑出農民。
埔心鄉農會總幹事張旗聞表示，今年金蜜芒果遭受天災，產量減少六成，為穩定市場價格，鄉農會保價收價最低每公斤50元，最高價每公斤210元，低價芒果可加工製造冰品、蜜餞、餅乾等食品，高價生鮮出售，市場反應很好，供不應求。
王姓消費者表示，剛好成熟的金蜜芒果果肉細緻光滑，纖維化果肉不是充滿粗纖維，而是咀嚼時不僅有滑嫩果肉，更有較豐富口感，如果她選購，寧願果肉過熟也不要帶有略硬青澀感的未熟果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言