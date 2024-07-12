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父母凌晨為兒子排隊搶機車下鄉考照報名 他卻2度栽跟斗

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣和美鎮長林庚壬服務處今天舉辦機車下鄉考照服務，共78人報名，只有35人過關。記者劉明岩／攝影
彰化縣和美鎮長林庚壬服務處今天舉辦機車下鄉考照服務，共78人報名，只有35人過關。記者劉明岩／攝影

彰化縣和美鎮長林庚壬服務處與彰化監理站舉辦機車下鄉考照服務，由於暑假是最熱門時段，有一對父母凌晨3點半排隊為兒子報名搶到頭香，但今天在路考時，因過於緊張，「直角轉彎」雙腳落地，2度認栽，下次再來。彰化監理站說，和美今天機車下鄉考照共有78人報名，只有36人過關，及格率不過一半。

據彰化監理站分析，一般機車考照約有6成可以通過，但公路局從今年6月5日起實施筆試新制，新增5題「危險感知影片」考題，培養用路人查知道路交通環境潛在風險與及時應變能力，許多考照者不適應就在筆試被刷下 ，或是栽在過被視為機車路考大魔王關卡的「直線平衡駕駛」及「直角轉彎」。

和美鎮長林庚壬表示，他的服務處已連續7、8年舉辦機車下鄉考照服務，每年報名都是十分踴躍，主要是不必遠赴花壇鄉的彰化監理站，因為考生都沒駕照，一定要由家人接送，如果在居住地附近提供考照服務，就方便許多，尤其是學生放暑假期間更是熱門，但因監理站人力不足，每年都只有70多個名額。

由於名額有限，很多家長為了幫孩子搶考照名額，都一早前往服務卡位，甚至有一對父母在凌晨3點半就去排隊，為二度考照的兒子搶到報名頭香。

他在全場注目下，路考時，先通過大魔王關卡的「直線平衡駕駛」，卻在「直角轉彎」關卡，在轉彎後隨即雙腳著地，被判定出局。他說，真的好緊張，緊張到雙腿發抖，這次又沒過，只好下次再來。

彰化監理站指出，依公路局統計，若由駕訓班輔導考照，約有59%可以過關，並減少36%肇事率，建議考照民眾可以到監理單位推薦的駕訓班接受輔導，考前也要多練習，才能提高及格的機會。

彰化縣和美鎮長林庚壬服務處今天舉辦機車下鄉考照服務，共78人報名，只有35人過關。記者劉明岩／攝影
彰化縣和美鎮長林庚壬服務處今天舉辦機車下鄉考照服務，共78人報名，只有35人過關。記者劉明岩／攝影

監理站 路考

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