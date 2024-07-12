台中鍋烤節15日開跑 邀民眾票選人氣店家

第2屆台中鍋烤節將於7月15日至8月15日開跑，市府今天表示，持續辦理「十大火鍋燒烤店家票選」，可下載APP參與投票，將分批抽出鍋烤券，邀民眾到台中吃特色火鍋與燒烤。

台中市府今天舉辦鍋烤節宣傳活動，邀請在網路爆紅的東海大學沈家4姊弟代言，會中還「復刻」畢業典禮拉布條場景，以「台中鍋烤，我們姐弟都愛！」為活動行銷。

台中市長盧秀燕會中表示，振興經濟是市府首要任務，繼6月發放「物調券」後，接下來推出「台中鍋烤節」活動，感謝議會支持預算，多名議員也與店家一同入鏡拍攝宣傳片，大家都為城市行銷卯足全力。

盧秀燕說，台中去年首創鍋烤節成功創造話題，估算台中鍋烤業者家數共約1400家，去年創造營業額約新台幣189億元，業績提升達3成。市府今年續辦活動，與店家並肩拚經濟，目前已超過570家業者響應，歡迎民眾一起到台中，品嘗最具地方特色的火鍋與燒烤。

台中經發局長張峯源表示，今年「十大火鍋燒烤店家票選」同樣以火鍋及燒烤2大類，再分為「品牌」及「巷弄美食」合計共4組，每組每日可投3至5票，民眾只要下載台中通暨購物節APP就可參與投票，將分批抽出300組萬元鍋烤券，投越多中獎機會越多，活動詳情可上台中市經發局網站查詢。