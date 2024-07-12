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許淑華遭盜用照片設假臉書 南投縣府提醒勿上當

中央社／ 南投縣12日電
南投縣長許淑華今表示，「反滲透法」對人民有諸多限制，用政治意識形態阻擾民間交流，並喊出這惡法須被討論修正。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華今表示，「反滲透法」對人民有諸多限制，用政治意識形態阻擾民間交流，並喊出這惡法須被討論修正。記者賴香珊／攝影

南投縣長許淑華照片遭盜用創立假臉書帳號並表示送投資書籍，南投縣政府今天提醒，沒有「藍勾勾」的許淑華帳號是假冒，民眾勿上當。假帳號路徑下午失效，顯示無法查看內容。

南投縣政府警察局刑事警察大隊今天下午透過臉書（Facebook）粉絲專頁表示，近期名人社群媒體遭冒用事件頻傳，警察局查處發現，詐騙集團冒用縣長許淑華照片另創臉書帳號，提醒民眾，許淑華只有1個臉書帳號，請鄉親認清「藍勾勾」，沒有藍勾勾是假帳號。

南投縣警察局提醒，若發現疑「機關首長」帳號申請加好友，請先查證帳號真偽，政府機關或官員「不會」任意透過社群平台、通訊軟體向民眾借錢、要求匯款，若有疑問請撥165全民防騙、110或向警方求證。

縣警局表示，縣府擔心民眾受害已報案，刑警大隊先向臉書官方檢舉「有冒用他人臉書粉專之行為」，並聯繫警政署刑事警察局向臉書提出下架要求以免民眾受害，目前此帳號已遭下架，尚無民眾遭騙，持續網路巡邏有無其他假冒許淑華帳號，將依法查處及協助下架。

有南投網友今天看到以許淑華照片，但用英文拼音的假帳號臉書，以「守護南投、公益贈書」為名贈送投資書籍，並要求網友點入連結網址免費領取，但因許淑華是用中文本名設立臉書粉絲專頁，且追蹤者達27萬人，與假帳號明顯不同，因此民眾很快識破。

詐騙集團盜用南投縣長許淑華照片並變造，在臉書上假冒許淑華名義，贈送投資書籍，騙取民眾個資。圖／讀者提供
詐騙集團盜用南投縣長許淑華照片並變造，在臉書上假冒許淑華名義，贈送投資書籍，騙取民眾個資。圖／讀者提供

許淑華 警察

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