影／彰化黃金帝國大樓地價每坪70萬 都更發展方向未定

彰化縣員林市黃金帝國大樓被稱作彰化最大危樓，縣政府連同周邊縣有地一併辦理全縣第一個公辦都市更新，今在員林市公所舉辦地主說明會，多名地主關心分配權益，縣議員也是前市長張錦昆提醒「先想好，要蓋住商大樓或住宅大樓。」地主一片安靜，凸顯這塊蛋黃區發展定位未明朗。

彰化縣「北喬友，南黃金」，兩座大樓座落都心，先後歷經火災、九二一地震，結構安全都出問題。黃金帝國大樓經鑑定耐震能力僅達標準值44%，亟需拆除，因私有地面積788坪而地主多達302人，一般民間建商整合不易，由縣政府出面連同縣有地辦理都更，昨在縣政府六樓舉辦公辦都市更新及拆除工程進度說明會，今（12日）在員林市公所召開地主說明會。

地主關心土地分配公平性，要求推派代表參加縣政府黃金帝國大樓都更審議委員會議，有的詢問小地主可否數人合併為較大面積以取得參與分配權，有的擔心建築成本被建商灌水來削減地主可分配權益，還有要求增加停車空間及縣政府統籌規畫一、二樓「黃金空間」用途時要公平分配給地主。

現場有估價師楊祥銘為地主解惑，強調縣有地面積742坪，縣政府算是大地主，不可能讓建商有成本灌水機會，一定盡到督導責任，做好公平分配產權。建設處更新發展科長江家億回答，辦理都更前有公聽會、說明會等會議開放地主參加，制度已公開透明，法令規定審議委員會僅限專家學者出席，縣府不再開放地主參與。

多名地主提到大樓荒廢後只繳稅金、電費，沒有租金收入，損失很大。縣議員張錦昆表示，更新為住商大樓，恐怕住戶成分混雜，將再面臨黃金帝國昔日管理不易的狀況，若更新為住宅大樓較單純但沒商業區，地主先想好想要什麼再向縣政府建議。

縣政府建設處長劉玉平說，縣政府編列8100萬元，預計花費280天在明年底前拆完和清除黃金帝國大樓，拆除和招商作業並進，要在縣有地、私有地各蓋一幢大樓或合建大樓尚未定案，建築經費粗估約50億元，現在地價每坪約70萬元，中彰都有開發商感興趣來洽詢投標，縣政府希望重建時做出周邊鄰里公設，同時提高居住品質。