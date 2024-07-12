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免塞車！彰化「王功漁火節」明起兩天登場 交通資訊看過來
「北貢寮、中王功、南墾丁」是台灣最負盛名的海洋音樂會，邁入20年的彰化王功漁火節13、14日登場，除受歡迎的千人烤蚵等活動外，晚間還7分鐘璀璨煙火秀、無人機及燈光秀，縣府除提供定點免費接駁車服務，還有彰化火車站往返王功福海宮的直達專車，縣府呼籲民眾盡量搭接駁車。
彰化縣長王惠美說，彰化王功漁火節有三大亮點，包括在王功漁港有水陸氣墊樂園、千人烤蚵、祈福嘉年華、連續二天在晚上8點有7分鐘璀璨煙火秀、無人機及燈光秀、還有壓軸海洋音樂會，將由五堅情、麋先生、魏嘉瑩、陳孟賢等11組樂團歌手接力演出。另外在福海宮連續二天都有擲筊擂台賽，每日最高獎金1萬元。
縣府表示，為因應預期湧現的人潮 ，縣府規畫兩天活動的每天上午9點至晚上10點，在王功漁港至福海宮區間提供定點免費接駁車服務，另外也規畫彰化火車站往返王功福海宮的直達專車，歡迎民眾多加搭乘利用。
縣府除在福海宮周邊規畫有4處停車場，民眾如自行開車從國道中山高速公路南下進入彰化，可走埔鹽交流道南下方向接台76線快速道路，再走台17線道路抵達王功，依指示牌指示方向將車停在臨時停車場，有接駁車接送民眾進入會場。
駕駛人如在中山高北上進入彰化，可從雲林系統交流道離開國道，往土庫方向沿台78線快速道路直行，再接台61線快速道路及台17線道路，抵達芳漢路王功段後，依指示牌抵達活動停車場，再搭接駁車至活動會場。
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