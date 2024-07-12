快訊

幫郭台銘連署案周典論收押7個月 法院今裁定150萬元交保

炎炎夏日當心「冷氣病」！恐致心臟病、腦中風 2類人尤須注意

拜登連續口誤2次「搞混川普、賀錦麗」 川普秒發文諷：幹得真好

聽新聞
test
0:00 / 0:00

免塞車！彰化「王功漁火節」明起兩天登場 交通資訊看過來

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化王功漁火節除了煙火秀，海洋音樂會是活動最高潮。資料照／彰化縣政府提供
彰化王功漁火節除了煙火秀，海洋音樂會是活動最高潮。資料照／彰化縣政府提供

「北貢寮、中王功、南墾丁」是台灣最負盛名的海洋音樂會，邁入20年的彰化王功漁火節13、14日登場，除受歡迎的千人烤蚵等活動外，晚間還7分鐘璀璨煙火秀、無人機及燈光秀，縣府除提供定點免費接駁車服務，還有彰化火車站往返王功福海宮的直達專車，縣府呼籲民眾盡量搭接駁車。

彰化縣長王惠美說，彰化王功漁火節有三大亮點，包括在王功漁港有水陸氣墊樂園、千人烤蚵、祈福嘉年華、連續二天在晚上8點有7分鐘璀璨煙火秀、無人機及燈光秀、還有壓軸海洋音樂會，將由五堅情、麋先生、魏嘉瑩、陳孟賢等11組樂團歌手接力演出。另外在福海宮連續二天都有擲筊擂台賽，每日最高獎金1萬元。

縣府表示，為因應預期湧現的人潮 ，縣府規畫兩天活動的每天上午9點至晚上10點，在王功漁港至福海宮區間提供定點免費接駁車服務，另外也規畫彰化火車站往返王功福海宮的直達專車，歡迎民眾多加搭乘利用。

縣府除在福海宮周邊規畫有4處停車場，民眾如自行開車從國道中山高速公路南下進入彰化，可走埔鹽交流道南下方向接台76線快速道路，再走台17線道路抵達王功，依指示牌指示方向將車停在臨時停車場，有接駁車接送民眾進入會場。

駕駛人如在中山高北上進入彰化，可從雲林系統交流道離開國道，往土庫方向沿台78線快速道路直行，再接台61線快速道路及台17線道路，抵達芳漢路王功段後，依指示牌抵達活動停車場，再搭接駁車至活動會場。

王功漁火節是中部最大的海洋音樂盛會，均會邀請知名樂團及歌手接力演唱。資料照圖／縣政府提供
王功漁火節是中部最大的海洋音樂盛會，均會邀請知名樂團及歌手接力演唱。資料照圖／縣政府提供
彰化王功漁火節13、14 日登場，彰化縣政府規畫相關交通及接駁路線。圖／彰化縣政府提供
彰化王功漁火節13、14 日登場，彰化縣政府規畫相關交通及接駁路線。圖／彰化縣政府提供
彰化王功漁火節今年如同往年，都有高空煙火秀。資料照／彰化縣府提供
彰化王功漁火節今年如同往年，都有高空煙火秀。資料照／彰化縣府提供
彰化王功漁火節13、14 日登場，彰化縣政府規畫免費接駁資訊。圖／彰化縣政府提供
彰化王功漁火節13、14 日登場，彰化縣政府規畫免費接駁資訊。圖／彰化縣政府提供
彰化王功漁火節13、14 日登場，彰化縣政府規畫相關交通及接駁路線。圖／彰化縣政府提供
彰化王功漁火節13、14 日登場，彰化縣政府規畫相關交通及接駁路線。圖／彰化縣政府提供

火車站 音樂會

延伸閱讀

南雲交流道僅做半套！ 立委籲交通部加速推動彰南大橋

等了20年的彰化烏溪河濱公園有譜 將規畫生態教育場域

不只彰化！垃圾破袋檢查「逾半未分類」 屏縣硬起來8月起拒收並開罰

彰化男車牌被吊扣仍開上路 拒檢撞警車遭判刑

相關新聞

免塞車！彰化「王功漁火節」明起兩天登場 交通資訊看過來

「北貢寮、中王功、南墾丁」是台灣最負盛名的海洋音樂會，邁入20年的彰化王功漁火節13、14日登場，除受歡迎的千人烤蚵等活...

南雲交流道僅做半套！ 立委籲交通部加速推動彰南大橋

南投縣竹山鎮目前雖有竹山、南雲兩處交流道，但外地車輛從竹山交流道下來後，直接轉往各景點，過而不入的車流人流，使得鎮內特色...

大甲西岐、福安重劃區路面完成改善 保障通行安全

台中市大甲區西岐、福安重劃區的路面改善工程已完工，大甲區公所今天辦完工說明會；改善範圍涵蓋銅安里、福德里、西岐里三個里，...

等了20年的彰化烏溪河濱公園有譜 將規畫生態教育場域

20年來，彰化市民期待在烏溪（大肚溪）開闢河濱公園，已有進展，水利署第三河川局目前以「烏溪左岸灘地河川環境營造工程」名義...

中市烏日玉闕朝仁宮辦平安福宴 3市長熱門人選都到

台中市烏日玉闕朝仁宮因應昨為玄壇元帥渡台安座紀念日，昨晚盛大舉辦紀念平安福宴，席開近200桌，台中市副市長鄭照新代表市長...

彰化首例公辦都更 黃金帝國重建 打造員林亮點

彰化鐵路高架化因機檢段定案後，往前邁進一步，彰化南北兩大老舊地標建築，北彰喬友大樓已拆除，將自辦都更，興建住宅大樓。南彰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。