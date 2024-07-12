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南雲交流道僅做半套！ 立委籲交通部加速推動彰南大橋

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣政府爭取興建南雲交流道連接彰化西濱快速道路的東西向快速道路，讓兩縣南區路網更完善。圖／南投縣政府提供
南投縣政府爭取興建南雲交流道連接彰化西濱快速道路的東西向快速道路，讓兩縣南區路網更完善。圖／南投縣政府提供

南投縣竹山鎮目前雖有竹山、南雲兩處交流道，但外地車輛從竹山交流道下來後，直接轉往各景點，過而不入的車流人流，使得鎮內特色商家逐漸萎縮；而南雲交流道開通後，由於只能單向前往竹山、林內，目前交流道雖保留出口，可以連結彰化二水、田中的縣141號道路，可是多年來仍未見大橋的身影。

立法委員游顥日前質詢時，要求交通部加速推動「彰南大橋（延伸國道3號生活圈道路）規畫」，讓南投竹山未來可經彰南大橋，直通田中、二林工業區外，也希望中央繼續支持新闢台灣好行路線能行經南投市。

行政院長卓榮泰同意請交通部跟南投縣、彰化縣府一起協商，如果交通上有需求，可以啟動彰南大橋可行性評估，同時針對台灣好行八卦山線、彰化客運6928A南投至赤水段，是否分別延駛彰化高鐵站及新闢台中高鐵站兩條路線，交通部已請南投縣政府辦理新闢南投至台中高鐵站，以及公路局辦理南投延駛彰化高鐵站的路權公告等相關後續作業。

國一竹山南雲交流道目前只有「半套」進出竹山、林內，缺乏前往彰化二水方向的聯絡道，公路局表示，南雲交流道需跨越濁水溪全長約2.6公里，若能順利新建彰南大橋，在此規畫道路雙向四車道，沿著水森路銜接縣道141線，較舊路線由南雲交流道接台3線到縣141線，與縣152線交叉路口將有效縮短3.8公里。

南投縣政府指出，過去彰化縣曾在中彰投治理平台提出，爭取興建東彰道路南延段，北延至彰化的構想，原本已獲交通部補助，可串連南彰到南投國道3號南雲交流道，讓路網更四通八達，由於橫跨濁水溪的彰南大橋，橋梁興建費用達33億餘元而作罷。

少了彰南大橋的興建規畫，竹山南雲交流道通行8年來，目前無法直接通往高鐵彰化站，徒具半套功能。圖／本報資料照片
少了彰南大橋的興建規畫，竹山南雲交流道通行8年來，目前無法直接通往高鐵彰化站，徒具半套功能。圖／本報資料照片

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