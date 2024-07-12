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南雲交流道僅做半套！ 立委籲交通部加速推動彰南大橋
南投縣竹山鎮目前雖有竹山、南雲兩處交流道，但外地車輛從竹山交流道下來後，直接轉往各景點，過而不入的車流人流，使得鎮內特色商家逐漸萎縮；而南雲交流道開通後，由於只能單向前往竹山、林內，目前交流道雖保留出口，可以連結彰化二水、田中的縣141號道路，可是多年來仍未見大橋的身影。
立法委員游顥日前質詢時，要求交通部加速推動「彰南大橋（延伸國道3號生活圈道路）規畫」，讓南投竹山未來可經彰南大橋，直通田中、二林工業區外，也希望中央繼續支持新闢台灣好行路線能行經南投市。
行政院長卓榮泰同意請交通部跟南投縣、彰化縣府一起協商，如果交通上有需求，可以啟動彰南大橋可行性評估，同時針對台灣好行八卦山線、彰化客運6928A南投至赤水段，是否分別延駛彰化高鐵站及新闢台中高鐵站兩條路線，交通部已請南投縣政府辦理新闢南投至台中高鐵站，以及公路局辦理南投延駛彰化高鐵站的路權公告等相關後續作業。
國一竹山南雲交流道目前只有「半套」進出竹山、林內，缺乏前往彰化二水方向的聯絡道，公路局表示，南雲交流道需跨越濁水溪全長約2.6公里，若能順利新建彰南大橋，在此規畫道路雙向四車道，沿著水森路銜接縣道141線，較舊路線由南雲交流道接台3線到縣141線，與縣152線交叉路口將有效縮短3.8公里。
南投縣政府指出，過去彰化縣曾在中彰投治理平台提出，爭取興建東彰道路南延段，北延至彰化的構想，原本已獲交通部補助，可串連南彰到南投國道3號南雲交流道，讓路網更四通八達，由於橫跨濁水溪的彰南大橋，橋梁興建費用達33億餘元而作罷。
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