大甲西岐、福安重劃區路面完成改善 保障通行安全
台中市大甲區西岐、福安重劃區的路面改善工程已完工，大甲區公所今天辦完工說明會；改善範圍涵蓋銅安里、福德里、西岐里三個里，分為6個工區，將大幅提升當地居民的生活品質及農業發展環境。
銅安里長林玉生、福德里長莊金波及西岐里長羅永宗代表3個里居民，對此次改善工程表示感謝。里長說，此次路面的改善有效解決長期以來道路老舊及凹凸不平問題，提升交通便利性，保障居民的出行安全。
大甲區公所表示，此次計畫涵蓋大甲區的東西23路、南北路4、順帆路（聖龍宮）、長壽東西七路、如意路33巷及如意路41巷等道路，對重劃區內的行車及農機具出入提供很大的保障。
李文傑表示，為爭取這筆經費，他多次與中市地政局協商，強調路面改善對地方的重要性，最終成功爭取到700多萬元的經費支持。
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