等了20年的彰化烏溪河濱公園有譜 將規畫生態教育場域
20年來，彰化市民期待在烏溪（大肚溪）開闢河濱公園，已有進展，水利署第三河川局目前以「烏溪左岸灘地河川環境營造工程」名義初步規畫，占地約兩公頃，將規畫為生態環境教育園區，如果進展順利，三河局明年就會編列預算辦理規畫、設計。
在大肚溪左岸灘地開闢河濱公園，讓民眾親近水岸，彰化縣政府及市公所一直努力爭取，原規畫預定在大肚溪棒壘球場旁的河川公地，建置約4.5公頃的休憩廊道，並有相關遊憩設施及水域生態步道並結合在地獨特生態教育等。
不過，權責機關水利署第三河川局以「烏溪左岸灘地河川環境營造工程」名義初步規畫，考量到當地環境與生態特性，面積縮小為兩公頃，位置在大肚溪棒壘球場附近，將開闢以棲地營造及河岸體驗為主的生態教育場域。
第三河川局日前邀請市公所、環保生態團體前往現場勘察，做生態檢核，依水河局資料，附近有保育類石虎潛在活動區域及巴氏銀鮈調查紀錄，但既有規畫區域開發將不至於影響生態，環團也支持朝生態環境教育園區方向規畫，並建議有石虎避難設施。這項規畫將進入第二階段，明年將由第三河川局編列預算辦理規畫、設計。
現勘時，彰化市長林世賢也到場關心，他說，大肚溪河濱公園定位為生態教育園區，現已踏出第一步，未來將進行河濱公園規畫及審核，市公所會再向中央積極爭取，希望烏溪能成為一個生態、河濱和環境永續的示範區，讓居民及野生動植物有更好生存環境，同時也會帶來經濟價值。
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