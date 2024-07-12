中市烏日玉闕朝仁宮辦平安福宴 3市長熱門人選都到
台中市烏日玉闕朝仁宮因應昨為玄壇元帥渡台安座紀念日，昨晚盛大舉辦紀念平安福宴，席開近200桌，台中市副市長鄭照新代表市長盧秀燕到場參拜祈福，市長選舉熱門人選，包括國民黨立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔，以及民進黨立委何欣純等人都到場共襄盛舉。
烏日玉闕朝仁宮供奉玄壇元帥（武財神）及天上聖母雙主神，每年農曆六月六日為玄壇元帥渡台安座紀念日，廟方昨晚盛大舉辦紀念平安福宴，新竹「快藝愛樂團」30名信眾帶來管絃樂開幕演奏，現場氣氛熱絡。
玉闕朝仁宮董事長林宏昭說，玉闕朝仁宮與草屯敦和宮主神玄壇元帥源自同個香火，364年前台中林姓和草屯李姓祖先同船渡海來台，李家人將玄壇元帥香爐請到草屯，林家人把玄壇元帥金身留在台中，經過多年來的弘教經營，兩宮宮誼永固、香火興旺。昨晚感謝北港朝天宮、草屯敦和宮、樂成宮、霧峰南天宮等眾友宮廟祝賀交流，並席開近200桌平安福宴，讓大家吃平安，分享喜悅。
鄭照新說，現場賓客冠蓋雲集，顯見玉闕朝仁宮的財神爺和天上聖母十分靈驗，昨天也是「天貺日」虎爺生日，是一年之中陽氣及福氣最旺的日子之一，大家齊聚慶祝，一定會受到神明庇佑，並感謝廟方長年對地方的貢獻。
鄭照新指出，他與玉闕朝仁宮淵源深厚，他到台中任職首次參拜的宮廟就是玉闕朝仁宮，2個多月前也參與玉闕朝仁宮與草屯敦和宮會香活動。眾人認真虔誠參與遶境盛事，感謝武財神、天上聖母慈悲靈驗，保境安民，祝福玉闕朝仁宮神威顯赫、香火永傳。
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