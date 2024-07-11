彰化計程車載客一公里收120元未按表收費 被罰9千虧大了

不跳表收費，計程車司機慘了!彰化縣一名乘客從彰化市火車站搭計程車到議會附近的東民街，距離僅一公里，司機卻未按跳表計費，到目的地後要向乘客收120元，卻不知乘客已錄影搜證，事後向監理站檢舉，監理站依「公路法」裁罰司機9千元罰鍰。

以往不少非都會區縣市的計程車經常不按跳表收費，而是以議價方式收費，彰化監理站日前接獲乘客檢舉，他從彰化火車站搭車到東民街，距離僅一公里，若按跳表收費可能僅百元，但司機卻未按下跳表收費，他即錄影存證，果然司機到達目的地後直接開價120 元，他付了錢後，也向監理站舉證檢舉。

彰化監理站表示，彰化地區計程車費率依據彰化縣政府公告收費標準調整，起跳運價為1.25公里85元，續跳運價每200公尺加收5元，延滯計時若車速每小時5公里以下累計每60秒加收5元。

若司機未按表收費，可依「公路法」第77條裁罰9千元以上9萬元以下罰鍰，雖該司機後來表示對該趟車已無印象，並否認有喊價載客，但因檢舉事證明確，彰化監理站仍依法裁罰司機9千元罰鍰。

彰化監理站表示，若遇駕駛未依規定收費或其他不當行為時，民眾可記下車號、搭車時間、上下車地點及駕駛姓名，並檢附蒐證照片、影片等詳細資訊向監理站申訴。