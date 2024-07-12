彰化首例公辦都更 黃金帝國重建 打造員林亮點

彰化鐵路高架化因機檢段定案後，往前邁進一步，彰化南北兩大老舊地標建築，北彰喬友大樓已拆除，將自辦都更，興建住宅大樓。南彰員林黃金帝國大樓荒廢20年，縣府將推動全縣首例公辦都更，將打造22層樓住商大樓，今天舉行地主說明會。地方直呼鐵路高架化，加上南北地標改建，彰化市區土地交易價格將看漲。

不動產業者評估，彰化火車站周邊老街區沉寂已久，喬友大樓重建可注入活水，過去彰化火車站周邊土地行情價每坪約70、80萬元，未來有機會「破百」； 黃金帝國荒廢多年，員林火車站周邊土地行情每坪約60、70萬元，公辦都更若順利，肯定會帶來商機。

縣府秘書長陳逸玲表示，黃金帝國荒廢很久，有安全疑慮，藉由公辦都更重建，打造員林新地標。

建設處長劉玉平表示，黃金帝國921地震受損，大部分住戶已遷離，今年5月經耐震審查，有危害公安之虞，今年底前發包拆除，預計明年完成；私有地788坪，大樓後方有公有宿舍土地742坪，公私合作加速都更作業。

縣府表示，黃金帝國公辦都更將斥資27億元，規畫地上22樓、地下4樓住商大樓，並將對外招商，同時規畫公益設施；此處位於員林火車站前精華區，多家廠商表達投資意願。縣議員曹嘉豪表示，全台各地陸續有大樓倒塌案，黃金帝國危樓也成為地方隱患，藉由拆除重建，加速員林發展。

彰化火車站前的喬友大樓，因火災釀死傷，目前已拆夷為平地，地主成立都更會，已取得彰化銀行11億貸款授信，將打造住宅大樓；喬友大樓與黃金帝國都是1991年完工，未來重建後，將成為南北彰化的地標建築。