古蹟歷史建築內辦公「有苦難言」

古蹟、歷史建築保存記憶，但在古蹟內辦公是什麼滋味？台中市后里區公所屬於市定古蹟，今年剛滿90周年，但辦公空間狹窄，民眾洽公不便，地方爭取改建。台中市警第一分局有90年歷史，列為歷史建築，白色圓弧造型媲美網美建築，但員警透露，建物老舊，修繕得通報批准，時間費用都偏高。

台中文資處長李智富說，依文資法，文資再利用以原用途為主，例如總統府、監察院、行政院都是國定古蹟，也都維持辦公廳舍；后里區公所正規畫新建，中市警第一分局正規畫修復，文化資產使用有所限制，建議修復時融入現代機能，降低文資場域使用強度，周邊可增建新建築，維持正向使用。

后里區公所屬於台中州豐原郡內部庄役場，建於1934年（日治昭和9年），隔年發生墩仔腳大地震，又歷經921地震，都屹立不搖，除保存日治庄役場建築，還有太平洋戰爭時期防空洞、木造圖書館等，今年剛舉辦90周年慶。

后里區長賴同一說，后里公所是全國唯一仍在古蹟辦公的公所。公所職員說，在古蹟內辦公有苦難言，建物只有一層樓，辦公環境狹窄，民眾坐在服務台時，和後方座位區只剩半個人空間；清水地政所非古蹟、屬於危樓，最近市長、議長允諾改建，讓人很羨慕。中市民政局說，已完成先期規畫，總經費9億元，將爭取預算。

台中市警第一分局1934年落成，迄今有90年歷史，當時屬於「台中警察署」廳舍，後來部分拆除改建，但保留正面圓弧建物，彷彿現在網美建築，被列歷史建築。

警員指出，建物老舊，早年沒網路、監視器，現在各式管線只能從外部裝設，視覺雜亂，時常得維修，但建物具文資身分，須通報審議通過，修繕公文書往來耗時，還得找文資修復廠商，經費較貴；好處是老建物天花板較高，只能裝獨立式冷氣，加班不受中央空調管制。

台中市烏日警分局交通隊辦公廳舍為歷史建築「烏日警察官吏派出所」，已修復完成，仍維持警署辦公。員警表示，室內沒有等候區，民眾得在外排隊，好處是閣樓通風好，門窗屬於檜木紙門、紙窗，每扇造價上萬元，動作不能太粗魯。