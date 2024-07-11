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都是羽球高手！三胞胎姐妹目睹1幕立志進彰化女中 3人願望成真當同學

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化女中高一新生的三胞胎姊妹花潘品辰、潘品喬、潘品潔（右至左）都是羽球高手。圖 ／彰化女中提供
彰化女中高一新生的三胞胎姊妹花潘品辰、潘品喬、潘品潔（右至左）都是羽球高手。圖 ／彰化女中提供

彰化女中今年高一新生人數為516人，其中三胞胎姊妹花潘品辰、潘品喬、潘品潔分別以免試、運動績優、優免三種升學管道錄取彰化女中，三人都是員林國中體育班羽球隊，也立志要一起進入彰女羽球隊，如今願望成真，三人允文允武，未來還要一起在求學路上相伴，共創佳績。

三姊妹由於是早產兒，從小父母就鼓勵她們嘗試各項運動健身，如直排輪、游泳、羽球等，三姊妹在小學三年級加入學校羽球社，因為比賽的一張獎狀，讓她們從此和羽球結下不解之緣，更選擇就讀員林國中體育班，在導師黃雅鈴及羽球教練嚴格的要求下，品辰及品喬曾於彰化羽球縣賽國中組榮獲雙打冠軍，品潔則榮獲單打第三名佳績。

三人國中一年級隨球隊參加縣賽時，看到體育班學姊與彰女的羽球隊聊天，感受到愉快、和諧的氣氛，從此立志以彰化女中為第一志願。

不過在體育班每天得練球，還有三天放學後得補習，更得準備參加外縣市的羽球比賽，生活緊湊又忙碌，但三人互相打氣，準備會考期間若有不會的題目或瓶頸，也會相互討論教導，如今三人同時上彰女成為同學，也相約繼續參加羽球隊，一起在課業和球場上打拚。

彰化 早產 會考 運動 體育

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