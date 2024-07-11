路程僅1公里…計程車未跳表還喊價120元 運將遭檢舉挨罰9千

有民眾從彰化火車站搭計程車前往彰化市東民街，僅1公里，司機未跳表直接喊價收120元遭檢舉，被罰9000元；彰化監理站指出，計程車駕駛若未按表收費，可依公路法處罰。

公路局台中區監理所彰化監理站最近接獲民眾檢舉，要從彰化火車站搭計程車前往彰化市東民街，路程雖只有1公里，不過計程車司機未按表收費，而是直接喊價收新台幣120元。

搭車民眾事後向監理站檢舉，計程車司機雖否認喊價載客，但監理站依民眾提供照片，確認司機未按表收費，依法開罰9000元。

彰化監理站長黃建興今天接受媒體聯訪時說，彰化地區計程車費率起跳運價為1.25公里85元，續跳運價則是每200公尺加收5元，車速每小時5公里以下的延滯計時累計每60秒加收5元，縣府也特別印製費率運價貼紙宣導按表收費，由監理站配送至計程車公工會、車行及合作社，委請協助發送給計程車駕駛。

黃建興指出，為維護民眾權益，監理站會定期會同警方在違規熱點排班稽查，呼籲計程車駕駛人切勿以身試法，應按規定收費，以免受罰得不償失。