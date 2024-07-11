當金質獎咖啡遇上金質獎蜂蜜 年輕人創意彰縣長喊讚

當金質獎咖啡豆遇到金質獎蜂蜜，會激發何種驚奇風味？彰化縣咖啡農余鎮呈認為同在八卦山務農，邀請蜂農廖俊呈結合兩大金質獎農產品，合作開發蜂蜜咖啡讓冰咖啡帶有蜂蜜香氣，縣長王惠美等人前往品嘗，忍不住豎起大拇指誇年輕人有創意。

員林市咖啡農余偉銓、余鎮呈父子，2023年與2021年先後榮獲彰化縣國產精品咖啡豆評鑑種植組金質獎，除了在八卦山區種咖啡豆，也在員林市圓林園滯洪池生態公園附近經營咖啡店。余家父子務農，結識同在八卦山養蜂的廖俊呈，因廖俊呈的蜂蜜得到彰化縣國產蜂蜜評鑑金質獎，余鎮呈發想何不兩項金質獎合作，同時提高兩種農產品的附加價值。

余鎮呈表示，彰化縣舉辦國產龍眼蜜評鑑活動，員林市農會農友廖俊呈獲彰化縣品牌「龍爺蜜」評鑑特等獎，和彰化咖啡同樣源自於八卦山脈，且彰化咖啡全台聞名，兩相結合，在一杯咖啡中可以喝到「蜂蜜」、「咖啡」，不僅幫助農友也將獨創出好滋味。

王惠美說，縣政府致力協助推廣「彰化優鮮」品牌，符合三章一Q也為民眾把關食的安全，彰化不僅咖啡飄香，蜂蜜營養又健康，余鎮呈是返鄉創業青年，縣政府請大家多選購彰化優鮮農產品，鼓勵年輕人返鄉創業打拚。