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台中城市半程馬拉松12月8日開跑！新增2km耶誕變裝組

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
「2024台中城市半程馬拉松」12月8日將台中市政府前廣場開跑。記者趙容萱／攝影
「2024台中城市半程馬拉松」12月8日將台中市政府前廣場開跑。記者趙容萱／攝影

台中市指標性路跑賽事「2024台中城市半程馬拉松」預計12月8日在台中市政府前廣場開跑，即日起至10月3日受理報名。今年新路線沿著台中捷運綠線跑文心路，響應環保愛地球，首次新增「耶誕變裝組（2km），邀民眾提早感受過節氣氛，為公益而跑，主辦單位也將部分捐出選手報名費。

2024台中城市半程馬拉松由台中市不動產開發公會與台中市運動局合辦，今天與會的台中市副市長鄭照新說，台中市一年有56場路跑賽事，僅這一場是由台中市政府前廣場開跑，他承諾當天會變裝參與聖誕變裝組，呼籲市民一起來參與，共同打造「酷運動、酷城市」，展現台中的活力與魅力。

台中市不動產開發公會理事長林正雄說，公會積極參與ESG行動，今年路跑實現綠色永續，路跑紀念衫採用寶特瓶回收紗製作，大會手冊和成績證明全面電子化，有助於減少碳足跡，引導更多人關注並參與環保行動。

今年的路線從台中市政府前廣場開跑，途經台中國家歌劇院、夏綠地公園和高鐵新市鎮生態公園，活動路線分為半馬組21km、挑戰組10km、休閒組5km，更特別新增耶誕變裝組2km，邀請跑者穿上耶誕裝齊跑，為賽事增添節日的歡樂氣氛。

台中市不動產開發公會運動委員會主委陳梓銘表示，很榮幸2024台中城市半程馬拉松受到台中市政府協助與重視，也感謝千大鋁業和台灣華可貴建材贊助運動毛巾；大雅廚具贊助運動圓筒包、TOTO新穎衛材、新業建設、亞東預拌混凝土、中歆企業、勝群金屬、順天建設及寶輝建設在活動籌備階段大力贊助。請上網搜尋「2024台中城市半程馬拉松」或至「筆記報名」網站報名。

台中市 永續 碳足跡 路跑 運動 馬拉松

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