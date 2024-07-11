彰化第一個公辦都更案 員林黃金帝國重生拚招商、擬年底開拆

彰化縣員林市火車站前黃金帝國大樓荒廢20多年，被稱為彰化最大廢墟危樓，也將成為彰化縣第一個公辦都市更新案，彰化縣政府今年底前將發包拆除工程，並進行招商，預計明年拆除完成，將斥資27億元重建22層樓的住商合一大樓，在寸土寸金的員林市區將成為新地標。

彰化縣府今天召開員林黃金帝國大樓公辦都市更新及拆除工程進度媒體說明會，12日上午也將於員林市公所召開地主說明會。

彰化縣政府秘書長陳逸玲表示，黃金帝國荒廢相當久，也有安全疑慮，期望藉由公辦都更重建，讓原有基地能成為員林市亮麗新地標。

縣府建設處長劉玉平表示，員林市黃金帝國大樓921大地震後嚴重受損，大部分住戶已遷離，僅部分空間作為停車場使用，為了加速都市更新作業，今年5月經台中市土木技師公會完成黃金帝國耐震審查，確認受損建物有危害公共安全之虞，預計今年底前辦理發包拆除作業。

劉玉平表示，黃金帝國大樓是彰化縣第一個公辦都市更新案，除了私有地，臨地還包括公有地，透過公辦都市更新方式，與私有地主合作加速都市更新作業。

黃金帝國大樓公辦都市更案包括私有土地約788坪、後方公有宿舍群土地742坪，未來將斥資27億元，規劃地上22樓、地下4樓的住商大樓，並將規劃公益設施。

劉玉平說，目前黃金帝國都更先期規劃已完成，下半年度大樓拆除及招商作業會同步進行，因位處員林火車站前，是員林市精華蛋黃區，已有許多廠商有高度投資意願。

黃金帝國大樓因位處員林店面密集的市中心，拆除工程難度較高，縣府編列8100萬元拆除經費，預計今年10月完成拆除規劃，11月招標，年底前開拆，明年第三季拆除完成。

縣議員曹嘉豪表示，有鑑於全台各地陸續有發生大樓倒塌案，黃金帝國也成為地方隱患，希望藉由此次拆除重建，能加速員林的進步。

北彰化市的喬友大樓和南彰化的黃金帝國被視為彰化二大危樓，二幢大樓剛好也是民國80年同一年完工，喬友大樓已拆除完畢，為自辦都更，6月更新會已取得彰化銀行11億的貸款授信，目前由更新會和建築師進行規劃設計中，二幢大樓又同時進行重建，被視為未來彰化縣指標性南北雙星大樓。