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南投縣不靠海 公立游泳池5個太少…縣民嘆無夏季消暑權

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
草屯鎮立游泳池今年夏天面臨無法委外招標，雖調降底標為月租金100元，仍乏入問津。圖／草屯鎮公所提供
草屯鎮立游泳池今年夏天面臨無法委外招標，雖調降底標為月租金100元，仍乏入問津。圖／草屯鎮公所提供

南投縣民缺少夏季消暑的權利，做為全台唯一不靠海的南投縣，全縣游泳池只有15個，其中13郷鎮公立游泳池更只有5個，是全台游泳池最少的縣分外，近來草屯鎮立游泳池招標不順，公所甚至將投標底價降為月租金100元，還是乏人問津，據泳界人士透露，主要是游泳池設備已老舊毀損，即使參與招標，也要馬上面臨一筆不小的泳池設備修護費。

南投縣教育處表示，暑氣正盛，民眾都愛下水消暑，縣內公立游泳池有限，只在南投市、草屯鎮、埔里鎮、集集鎮及國姓鄉，各鄉鎮都有自己的甘苦談，以南投市的縣立三和游泳池最具規模，其他如埔里、集集都有鎮立游泳池外，水里親水公園近兩年來恢復舉辦玩水節，利用台電發電後的清澈尾水，打造清涼一夏的場地，對於四大鄉鎮的竹山，縣府協調竹山國小游泳池每周三開放竹山全鎮居民使用。

集集鎮長吳大村表示，經營公立游泳池並不賺錢的，過去每年五月都如期開放鎮立游泳池，今年因年初水情不佳，延後到6月1日才開放，雖然是引山泉水供灌游泳池，每年仍要花300多萬人事維護費用，但是想到盛夏溽暑期間，能讓鎮民進場游泳獲得樂趣，且能運動健身，是一筆非常值得的投資。

面對縣內嚴重缺乏游泳池，南投縣政府指出，未來會盡量協助縣內各級公私立學校開放校內泳池，先滿足縣民需求；以竹山鎮為例，同樣沒有公立游泳池，但在竹山泳協爭取下，縣府同意竹山國小游泳池開放試營運，但只是校方表示，游泳池僅是教學池，水深並不符合標準池的深度，地方泳客表示，「只能先求有再求好！」只能期盼鎮公所能夠未來有所作為。

南投縣集集鎮立游泳池主要以山泉水供灌，今年面對減壓供水的黃燈，鎮公所延後開放泳池一個月。記者黑中亮／攝影
南投縣集集鎮立游泳池主要以山泉水供灌，今年面對減壓供水的黃燈，鎮公所延後開放泳池一個月。記者黑中亮／攝影
草屯鎮立游泳池今年夏天面臨無法委外招標，雖調降底標為月租金100元，仍乏入問津。圖／草屯鎮公所提供
草屯鎮立游泳池今年夏天面臨無法委外招標，雖調降底標為月租金100元，仍乏入問津。圖／草屯鎮公所提供

南投縣 游泳池 運動

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