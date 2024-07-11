彰縣首件公辦都更案！員林黃金帝國大樓年底開拆、建22層高大樓

員林火車站前黃金帝國大樓經鑑定有安全疑慮，縣府公辦都更，規劃年底開拆，招商興建22層樓高住商混合大樓；縣府指出，黃金帝國大樓為彰化首件公辦都更案，前景看好。

位在彰化員林市中正路的黃金帝國商業大樓，為地上14樓、地下4樓建物，大樓內曾有KTV、旅館、遊樂場及百貨商場，不過在921大地震後被列危樓，荒廢至今，建物經鑑定後有安全疑慮，縣府啟動公辦都更作業。

彰縣府建設處今天開記者會，說明黃金帝國大樓公辦都更進度；建設處長劉玉平說明，黃金帝國大樓後方有公有宿舍群建物，大樓與公有宿舍群建物面積約有1500坪，採公辦都更方式辦理，規劃興建22樓高住商混合大樓。

劉玉平表示，初步規劃1至3樓為商業空間，引進小型量販商場，也會設公益設施，其餘則作為住宅使用，重建工程經費約需新台幣27億元，目前已完成先期規畫今年底準備招商文件。

劉玉平說，大樓位在員林火車站前商業區，類似建地在員林市區不多見，且原大樓建地加上公有宿舍群土地後，土地方整具開發價值，很多建商或開發商應會有興趣。

縣府也發布新聞稿說明，在大樓拆除作業方面，今年10月可完成規劃，11月招標，施工工期預估約需280日曆天；縣府盼民國113年底開拆、114年第3季完成，拆除工程總經費預估為8100萬元，分為規劃設計及工程2階段進行，現已委託工程顧問公司辦理拆除規劃設計中。