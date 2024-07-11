后里馬場推雙馬套票 入園參觀、看馬戲團表演還可騎鐵馬
台中后里馬場暑假推出400元雙馬套票，持票可入園參觀百年馬廄及駿馬、觀賞「美洲瘋馬夢想大馬戲團」表演，台中市觀旅局表示，到后里馬場的雙馬套票還可騎自行車飽覽后豐鐵馬道及東豐自行車綠廊美景，駿馬及鐵馬體驗一日遊。
台中市觀旅局長陳美秀表示，后里馬場以促參案委外營運管理，今年聘請來自美洲、歐洲及非洲等國家的特技演員長駐表演，從今年農曆春節推出後受民眾喜愛，馬場園區內除有馬戲團，還有綠茵、老樹、古蹟及歷史建築環繞周邊，還會看到馬兒探頭打招呼，是國內特別的旅遊體驗。
后里馬場營運團隊執行長俞惟中表示，美洲瘋馬夢想大馬戲團結合鐵球機車表演、高空金字塔走鋼索等刺激極限挑戰，讓觀眾臨場感受特技演出的張力。表演內容有歐式馬匹分列迎賓、非洲快速蹬人特技、軟鋼絲雜耍、音樂小丑逗趣秀，展現出豐富多樣的馬戲藝術風貌。
為連結馬場園區周邊產業和觀光資源，這次特別與自行車租賃業者合作推出400元雙馬優惠套票，遊客一票在手即可看馬戲及騎鐵馬，暢遊后豐鐵馬道及東豐自行車綠廊。
觀旅局指出，暑假期間到后里馬場看馬戲表演，感受百年馬場風華，也推薦安排夏遊台中輕旅行，搭配麗寶樂園渡假村、木匠兄妹、張連昌薩克斯風館、約客厚禮、毘盧禪寺、月眉糖廠等周邊知名旅遊景點。
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