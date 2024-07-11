送8萬元星宇航空雙人機票！ 台中停車電子支付抽大獎

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聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導
台中市推動路邊停車電子支付，20日起1個月內，加入會員並以電子支付停車費，可享8折，還能抽星宇航空機票。記者洪敬浤／攝影
台中市推動路邊停車電子支付，20日起1個月內，加入會員並以電子支付停車費，可享8折，還能抽星宇航空機票。記者洪敬浤／攝影

不少人路邊停車忘記繳費，輕則收到催繳通知單，得多繳數十元行政費用，嚴重還會收到罰單。台中市推動「停車最速PAY」電子支付，20日起至8月19日參加活動，並電子支付繳停車費，除了可享8折優惠，還能抽星宇航空雙人機票、電動機車與iPhone等獎品。

台中市現有路邊停車格5.1萬格，其中3.8萬格收停車費，根據統計，最近5年平均每年停車收入約15億元，每年欠費約1409萬元，每年約有454輛未繳費遭移置拖吊；未按時繳納停車費，台中市停管處寄催繳通知函，得加收50元郵資行政費，若仍未繳將收到罰單。

中市推動停車電子支付，20日至8月19日，下載「台中交通網」App，加入台中市「停管之友」會員，並以電子支付繳納停車費，停車費可享8折，還能參加抽獎，獎品包含星宇航空台中、越南雙人來回機票，價值8萬元，還有電動機車、iPhone等。

交通局長葉昭甫說，台中市推動低碳城市，推動停車電子開單、電子支付，目前有7484格地磁車格，會自動記錄停車時間、並產生繳費單，目前在精科園區忠勇路段試辦車牌辨識AVI停車格，今年至119年預計地磁車格增加到2.1萬格，今年將在秋紅谷、歌劇院、國美館與宮原眼科周邊，增設AVI車格907格，119年預計達到6000格。

交通局表示，地磁車格除自動記錄停車時間，還可顯示車位是否有人使用，透過「台中交通網」查詢，尖峰時段上網即可知道有無停車格，可及早規畫路徑，避免塞在車陣中或節省找車位的時間；目前試辦中的AVI車格可自動辨識車牌，可即時電子化開單。

台中市推動路邊停車電子支付，現有地磁車格約7484格位，到2030年將設置2.1萬格，加上6000格影像辨識車格，讓停車收費、繳費電子化。圖／中市交通局提供
台中市推動路邊停車電子支付，現有地磁車格約7484格位，到2030年將設置2.1萬格，加上6000格影像辨識車格，讓停車收費、繳費電子化。圖／中市交通局提供
台中市推動路邊停車電子支付，現有地磁車格約7484格位，到2030年將設置2.1萬格，加上6000格影像辨識車格，讓停車收費、繳費電子化。圖／中市交通局提供
台中市推動路邊停車電子支付，現有地磁車格約7484格位，到2030年將設置2.1萬格，加上6000格影像辨識車格，讓停車收費、繳費電子化。圖／中市交通局提供

停車費 台中市 星宇 機票 行動支付

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