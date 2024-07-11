祈風調雨順國泰民安 台中霧峰各界舉辦大法會

台中市霧峰區農會、霧峰區公所及世界大道聯盟中華總會，邀請霧峰區在地18家宮廟，今起至13日在台灣省議會紀念園區民主草坪旁舉辦「甲辰年萬神護佑息災安邦定國大聖會」祈福法會，祈求風調雨順、國泰民安，上午舉行開香儀式，場面隆重鎮。

包括立法委員何欣純等地方人士和霧峰警分局長陳祥麟都參加今天的法會，並分別擔任主祭官和副總主祭官，霧峰的四德里福德宮、南天直轄玄靈道院、富陽軒八卦祖師廟、天后宮、天顯宮、法揚宮、南天宮、南聖宮、復興宮、進南宮（仙公廟）、順天宮、新柳宮、新登宮、新德宮、聖賢宮、福安宮、福成宮及福新宮等也都參加。

霧峰區農會總幹事黃景建說，近年氣候異常、天災地變，面對氣候變遷帶來的挑戰和頻繁的天災，農作物生長深受影響，不僅威脅到民生，更觸及國家的安定。

因此，祈求神明庇佑，護佑台灣這片土地，國家繁榮昌盛，並希望透過大聖會提醒大家珍惜資源，降低對環境的破壞，與萬物和諧共存，共同守護我們共有的家園，實踐永續發展的理念。

他說，聯合國永續發展目標（SDGs）中，消除飢餓、健康與福祉、永續城鄉和多元夥伴關係等，都是努力目標，與法會所祈求的方向一致。同時也藉由法會把傳統宗教信仰與農業永續發展理念融合。希望藉此拋磚引玉，激勵更多人共同投入永續發展的行列，為台灣的未來貢獻一份心力，同時祈願風調雨順，環境無災無難，社會和諧進步，國家安定永續。