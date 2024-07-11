快訊

奧運羽球／戴資穎連554周女單前10 超越依瑟儂成史上第1

美好市多會員年費調漲8% 台灣是否跟進？業者回應了

鄭文燦涉貪風暴擴大！桃院午後三度開羈押庭 檢辯備戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

祈風調雨順國泰民安 台中霧峰各界舉辦大法會

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市霧峰區農會、霧峰區公所及世界大道聯盟中華總會，邀請霧峰區在地18家宮廟，今起至13日在台灣省議會紀念園區民主草坪旁舉辦祈福法會。圖／霧峰區農會提供
台中市霧峰區農會、霧峰區公所及世界大道聯盟中華總會，邀請霧峰區在地18家宮廟，今起至13日在台灣省議會紀念園區民主草坪旁舉辦祈福法會。圖／霧峰區農會提供

台中市霧峰區農會、霧峰區公所及世界大道聯盟中華總會，邀請霧峰區在地18家宮廟，今起至13日在台灣省議會紀念園區民主草坪旁舉辦「甲辰年萬神護佑息災安邦定國大聖會」祈福法會，祈求風調雨順、國泰民安，上午舉行開香儀式，場面隆重鎮。

包括立法委員何欣純等地方人士和霧峰警分局長陳祥麟都參加今天的法會，並分別擔任主祭官和副總主祭官，霧峰的四德里福德宮、南天直轄玄靈道院、富陽軒八卦祖師廟、天后宮、天顯宮、法揚宮、南天宮、南聖宮、復興宮、進南宮（仙公廟）、順天宮、新柳宮、新登宮、新德宮、聖賢宮、福安宮、福成宮及福新宮等也都參加。

霧峰區農會總幹事黃景建說，近年氣候異常、天災地變，面對氣候變遷帶來的挑戰和頻繁的天災，農作物生長深受影響，不僅威脅到民生，更觸及國家的安定。

因此，祈求神明庇佑，護佑台灣這片土地，國家繁榮昌盛，並希望透過大聖會提醒大家珍惜資源，降低對環境的破壞，與萬物和諧共存，共同守護我們共有的家園，實踐永續發展的理念。

他說，聯合國永續發展目標（SDGs）中，消除飢餓、健康與福祉、永續城鄉和多元夥伴關係等，都是努力目標，與法會所祈求的方向一致。同時也藉由法會把傳統宗教信仰與農業永續發展理念融合。希望藉此拋磚引玉，激勵更多人共同投入永續發展的行列，為台灣的未來貢獻一份心力，同時祈願風調雨順，環境無災無難，社會和諧進步，國家安定永續。

台中市霧峰區農會、霧峰區公所及世界大道聯盟中華總會，邀請霧峰區在地18家宮廟，今起至13日在台灣省議會紀念園區民主草坪旁舉辦祈福法會。圖／霧峰區農會提供
台中市霧峰區農會、霧峰區公所及世界大道聯盟中華總會，邀請霧峰區在地18家宮廟，今起至13日在台灣省議會紀念園區民主草坪旁舉辦祈福法會。圖／霧峰區農會提供

台中市 法會

延伸閱讀

台中霧峰工業區傍晚傳工廠火警 1男子燒燙傷、嗆傷送醫

霧峰239公頃核心景區擬納參山國家風景區 交長承諾爭取資源

台中捷運橘線規畫僅到霧峰 立委要求預留延伸南投

相見恨晚！麥當勞省錢大法 他點餐1招「月賺2套餐錢」：優惠隨便挑

相關新聞

彰化「無頭豬」掉落路面 算一般垃圾或廚餘引網友論戰

彰化縣嚴格執行隨機破袋檢查垃圾分類，以往隨手亂丟廢棄物，現在都要分清楚以免挨罰。員林市清潔隊鄰近道路日前出現「無頭豬」，...

送8萬元星宇航空雙人機票！ 台中停車電子支付抽大獎

不少人路邊停車忘記繳費，輕則收到催繳通知單，得多繳數十元行政費用，嚴重還會收到罰單。台中市推動「停車最速PAY」電子支付...

祈風調雨順國泰民安 台中霧峰各界舉辦大法會

台中市霧峰區農會、霧峰區公所及世界大道聯盟中華總會，邀請霧峰區在地18家宮廟，今起至13日在台灣省議會紀念園區民主草坪旁...

銀髮族注意！滿75歲記得換駕照 台中這裡辦註銷送超商商品卡

為維護銀髮族行車安全，75歲以上高齡駕駛人收到換照通知一定要更換，以免駕照過期失效或註銷受罰；豐原監理站提醒，不論汽、機...

彰縣資源回收新制亂挨批 南投擬建廚餘處理廠

彰化縣環保局從7月1日起，加嚴垃圾分類稽查，至今已有17輛鄉鎮市公所垃圾車被退運，110名清潔隊人員必須上課講習，民進黨...

台中和平區自來水普及率僅9.9%

台中市是全台第二大城，但自來水普及率城鄉差距大，普及率最高為南屯區、西屯區99.9%，但和平區只有9.9%最低，每百戶不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。