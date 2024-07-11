銀髮族注意！滿75歲記得換駕照 台中這裡辦註銷送超商商品卡

為維護銀髮族行車安全，75歲以上高齡駕駛人收到換照通知一定要更換，以免駕照過期失效或註銷受罰；豐原監理站提醒，不論汽、機車，通過體檢及認知功能測驗，才能換發3年有效日期的駕照；為鼓勵搭乘大眾交通工具，在該站辦理「自願繳回駕照」，可獲贈統一超商商品卡，限量180張，每位駕駛限領取1次，送完為止。

豐原監理站站長朱豐誠表示，截至6月底該站管轄高齡駕駛屆齡換照辦理率為93.5%，定期通知辦理率90.1%，一般駕駛駕照不是永久有效，效期只到75歲，只要當月年滿75歲，或是民國31年6月30日(含)以前出生(即75歲以上)，且有違規記點或吊扣駕照情形的高齡駕駛人，收到通知單或接到電話通知，都可就近辦理駕照換發。

如無開車或騎車需求可於收到換照通知單後，填寫「自願申請註銷駕駛執照切請書」並郵寄或傳真回監理站，即可註銷駕駛執照，不需再跑監理站辦理。

要換發駕照的高齡駕駛人，需攜帶身分證正本、駕照正本、最近兩年內同1組的1吋照片4張及相關費用，體檢費用依各檢測單位收費標準收費，認知功能測驗費用為200元、換發駕駛駕照規費每張50元，預先至就近衛生所、公立醫院或體檢代辦所辦理身體檢查縮短辦理時間。

若已無騎車或開車需求，可至現場辦理駕照繳回或透過監理服務網線上辦理駕照註銷；豐原監理站與大甲李綜合醫院合作，居住於大甲區、大安區、外埔區年長者，提供換照文件代收服務，民眾可於體檢後將資料送至大甲李綜合醫院地下2樓健檢中心(下午1點到3點)， 相關文件將由豐原監理站收回處理，新駕照掛號郵寄到府，高齡駕駛人可加利用。