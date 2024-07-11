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彰化「無頭豬」掉落路面 算一般垃圾或廚餘引網友論戰

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市清潔隊拾獲生鮮半頭豬，警方接手處理「無頭」協尋案。圖／民眾提供
彰化縣員林市清潔隊拾獲生鮮半頭豬，警方接手處理「無頭」協尋案。圖／民眾提供

彰化縣嚴格執行隨機破袋檢查垃圾分類，以往隨手亂丟廢棄物，現在都要分清楚以免挨罰。員林市清潔隊鄰近道路日前出現「無頭豬」，路過民眾拍照PO網發問「這是垃圾或生廚餘？」答案以上皆非，所幸警方找到失主認領，化解一場廢棄物之爭。

警方今指出，員林市清潔隊本月9日晚上8點30分在員林市大饒路279巷，也就是76快速道路下方道路，發現路面有去頭的生鮮半頭豬，重量不輕，兩人合力抬回清潔隊並報請警方協助處理「無頭公案」，經過閱路口監視畫面發現是從一輛大貨車掉落，警方通知張姓車主認領。

萬一是故意丟棄半頭豬或無人領回，生豬肉算一般垃圾或生廚餘？路過民眾拍照PO網，網友意見不一。員林市清潔隊今表示，當天聽見清潔隊部外面道路有異響，經察看是半頭豬掉落，為避免往來車輛撞擊發生意外，隊員主動移除但豬肉太重，只好出動資源回收車才把豬肉移至隊部。

彰化縣肉品市場前一天交易價格顯示，毛豬平均每公斤95.75元，員林市清潔隊拾獲的半頭豬價格數千元，遺失者一定很著急，因此清潔隊員檢視豬肉上印章以辨識所有人，並聯繫附近屠宰場看是否有人遺失豬肉，幸好大約10點多警方找到失主。

員林市清潔隊回應網友和民眾的提問，生牛肉、生羊肉、生雞肉等生肉類要丟入熟廚餘桶，但是生豬肉牽涉非洲豬瘟疫情的防疫，必須另外慎重處理，民眾拾獲後要打包好，再當垃圾丟置垃圾車裡，若是來路不明的肉品例如拾獲生肉，都當作一般垃圾處理。

員林 垃圾分類 廚餘 生鮮 豬肉

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