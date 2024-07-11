彰縣資源回收新制亂挨批 南投擬建廚餘處理廠

彰化縣環保局從7月1日起，加嚴垃圾分類稽查，至今已有17輛鄉鎮市公所垃圾車被退運，110名清潔隊人員必須上課講習，民進黨彰化縣議會黨團昨天批評，縣府未做好宣導，分類及需回收品項混亂，引發民怨。南投縣環保局為解決廚餘問題，計畫在南崗工業區興建首座BOT廚餘處理廠。

彰化縣環保局長江培根說明，強調焚化廠重點檢查項目，以有「標示回收標誌」的容器及廚餘為主，民眾如果沒有依照規定回收，環保局會勸導並且退回，如果執意未改善才會處罰；至於新制推動舊衣物類、家居紡織品類等試辦項目以及其他項目，則沒有列入焚化廠檢查標的。

江培根表示，彰化縣每天人均垃圾量是0.613公斤，高於全國平均的0.567公斤，環保局才會從7月1日起正式實施資源回收新制，並增加焚化廠落地稽查頻率，實施一周來，比實施前一周，減少480噸約11.5%垃圾。環保局也會針對垃圾分類再加強宣導。

南投縣垃圾處理問題棘手，除了一般垃圾外，廚餘和有機廢棄物也缺乏有效處理，每日廚餘量30噸，部分民眾常將混入一般垃圾中丟棄，除了增加垃圾量，也是造成垃圾惡臭，甚至產生沼氣自燃的原因。

南投縣環保局長李易書說，已選定南崗工業區一塊汙染場址設置廚餘處理廠，完成整治，將以BOT方式引進民間資金和技術，興建廚餘處理中心。每天處理量100噸，除了30噸廚餘，工業區內有機廢棄物也納入處理，透過24小時空氣和水質監測，避免汙染水和空氣汙染，不僅垃圾減量，廚餘轉化為有機肥料，也可供農民或民眾使用。