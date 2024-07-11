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台中和平區自來水普及率僅9.9%

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
和平區居民、果農多翻山越嶺拉水路管線，遇到天災需第一時間趕到現場維修。圖／羅進玉提供
和平區居民、果農多翻山越嶺拉水路管線，遇到天災需第一時間趕到現場維修。圖／羅進玉提供

台中市是全台第二大城，但自來水普及率城鄉差距大，普及率最高為南屯區、西屯區99.9%，但和平區只有9.9%最低，每百戶不到10戶使用自來水，和平居民說，鄰近水庫卻用不到自來水，很諷刺，建議政府補助不鏽鋼儲水桶，輔導各部落近40個簡易自來水管委會法制化，提高用水品質。

經發局長張峯源表示，市府開放申請不鏽鋼儲水桶，住戶採集合式儲水，向經發局申請後，調查用戶，就會設置集中水塔，此外，水利署與市府聯手補助自來水設備外線，即日起各區公所受理申請，至今年11月15日止，如經費1800萬用完，就停止受理。

和平區代表羅進玉說，其實當地人喝不慣自來水，大多數用山泉水。但山泉水管線維護很費工費錢，尤其颱風或大雨過後，居民急著第一時間去查看管線並修護，翻山越嶺，傳出多起死傷事件。另居民儲水多用鋁合金桶，易鏽蝕且有重金屬隱憂，建議政府改補助不鏽鋼的儲水桶。

議員朱元宏說，市民獲自來水服務應是「基本人權」，轄內大安溪與大甲溪都是大台中飲用水源頭，民眾因水質水源保護區，生活長期受限，但鄰近水庫卻喝不到自來水，雖有簡易自來水，但颱風大雨後，水質汙濁，山泉管線越拉越遠，長久之計還是要鋪設自來水。

議員古秀英說，和平9個里，有近40個簡易自來水管委會，但其中不少未列冊登記，不利爭取政府補助，另不少用地下水的聚落，儲水須簡易消毒等，管理委員很辛苦，她認為市府及公所應輔導法制化，並訓練管理水質，最終還是要鋪自來水。

水質 管委會 颱風

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