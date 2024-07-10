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常被亂丟垃圾...彰化員林山區4處垃圾暫置點要撤了 免成退運破口

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市湖水里為方便居民而設4處垃圾暫置桶，但卻常被外地人亂丟垃圾，且許多垃圾都未做好分類。圖／清潔隊提供
員林市湖水里為方便居民而設4處垃圾暫置桶，但卻常被外地人亂丟垃圾，且許多垃圾都未做好分類。圖／清潔隊提供

彰化縣員林市湖水里因在八卦山半山腰，社區老人家又多，為方便居民而設4處垃圾暫置桶，但卻常被外地人亂丟垃圾，且許多垃圾都未做好分類，因應環保局新制，未做好分類會被退運，公所決定7月15日起撤回垃圾暫置桶，民眾若再亂丟，將會開罰。

湖水里因在半山腰，不少民眾從住家走階梯到道路要近20分鐘，尤其社區內又有不少長輩，清潔隊才會特別設4處垃圾暫置桶，是全員林市唯一垃圾可以落地的回收點，但長久下來，卻有外里民眾也會來丟垃圾，甚至上下班行經的外地駕駛也來丟垃圾，讓該處成為髒亂點。

由於不少丟在湖水里垃圾暫置桶的垃圾也沒分類好，清潔隊又得再花心力檢查，最近只好決定撤掉4處垃圾暫置桶，以免收回的垃圾又成為被焚化廠退運的破口。

清潔隊表示，湖水里的垃圾收運時間也會從原本下午2點改為下午6點，讓民眾來得及下班回去倒垃圾，若無法配合收運的民眾，也可把垃圾拿到清潔隊設置的定時垃圾清運點。

員林市湖水里為方便居民而設4處垃圾暫置桶，但卻常被外地人亂丟垃圾，且許多垃圾都未做好分類。圖／清潔隊提供
員林市湖水里為方便居民而設4處垃圾暫置桶，但卻常被外地人亂丟垃圾，且許多垃圾都未做好分類。圖／清潔隊提供

員林 環保局

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