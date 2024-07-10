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彰化田中活化老街 高中生受訓當文化志工整理縣定古蹟

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
田中高中的學生文化志工今天也協助整理縣定古蹟壽山堂文物，將做數位典藏。圖／許名勝提供
田中高中的學生文化志工今天也協助整理縣定古蹟壽山堂文物，將做數位典藏。圖／許名勝提供

彰化縣田中鎮公所最近進行老街活化系列活動，並開設導覽培訓課程，修平科技大學觀光與遊憩管理專任老師許名勝今天也帶著田中高中的學生文化志工協助整理縣定古蹟壽山堂文物，將做數位典藏，未來希望能設田中虛擬博物館，也培訓年輕學子成為導覽員，帶動地方觀光產業。

田中鎮公所上周六剛舉辦「田中時光散步 X 老街博物館尋寶」親子老街走讀活動，由在地文史工作者張錫池與許名勝二位老師、田中鎮公所、吾島文化團隊合作，重現1937年的田中老街古地圖並製作走讀道具，帶著民眾跟著老地圖探訪老街，挖掘老街故事、觀察建築之美，認識田中老街風華。

田中鎮長蕭淑芬說，田中老街活化是在地非常重要的議題，老街有許多老油行、老百貨、老布莊、老棉被店等，能讓大家看到老街昔日風華，也有專屬於老街的觀光魅力。

許名勝與張錫池二位老師今天繼續帶著在地學子田中高中學生整理壽山堂文物，將做數位典藏，壽山堂是田中鎮清朝秀才陳紹年故居，陳紹年的孫子陳景崧是當地名醫，曾孫陳時英還曾任彰化縣長，壽山堂是田中鎮最具代表性的古蹟建築。

許名勝說，修平USR團隊協助地方創生，今天起到12日田中高中學生在壽山堂、乾德宮、源成發、老街進行導覽實務演練，希望能培養在地學子成為導覽人員，為地方發展盡心力。

田中公所7月還有10日的「田中學・米倉知識、米食文化交流」、13日「田中導覽培訓課」及24日「創意提案工作坊」，10月10日有年度成果展，也歡迎民眾報名參加，相關資訊可查詢田中公所臉書。

田中高中的學生文化志工今天也協助整理縣定古蹟壽山堂文物，將做數位典藏。圖／許名勝提供
田中高中的學生文化志工今天也協助整理縣定古蹟壽山堂文物，將做數位典藏。圖／許名勝提供
田中鎮公所最近進行老街活化系列活動，舉辦親子老街走讀活動。圖／田中鎮公所提供
田中鎮公所最近進行老街活化系列活動，舉辦親子老街走讀活動。圖／田中鎮公所提供

文史工作者 老街

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