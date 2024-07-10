台中警騎重機訓練自摔腦傷 急救4天家屬今忍痛決定器捐

台中市第五警分局水湳所劉姓男警在今年7月6日休假時，自行前往彰化縣溪湖鎮的一處賽車場參加重機駕駛技巧的訓練，過程中不慎發生摔車意外，雖當場緊急送往衛福部彰化醫院急救，一度恢復生命跡象，但情況仍不樂觀，隨後轉送台中中國醫藥大學附設醫院治療，但急救4天後，家屬決定忍痛器捐，遺愛人間。

第五警分局表示，劉員轉送到中國醫藥大學附設醫院後，腦部出血持續昏迷，經過4天的搶救，今早醫生二度判定腦死，最終家屬忍痛同意，決定進行器捐手術，完成劉員生前樂於助人的心願，此次劉員預計捐出肝心脾肺腎等器官，將使許多人受惠，遺愛人間。

五分局指出，劉員年僅26歲，警專34期畢業，自2017年開始從警。2021年1月調任第五分局水湳派出所服務，至今約7年的服務經歷。劉員平時個性爽朗，與同事間相處融洽，工作表現認真，近期更於5月30日查獲毀損通緝犯、6月27日查獲竊盜現行犯，盡心積極維護轄區治安。

五分局透露，同事得知劉員決定捐贈器官，雖有萬般不捨，但仍替他感到自豪，劉員生命雖然結束但愛還在，即使無法再繼續維護轄區治安，他仍以另一種形式延續生命守護民眾，彰顯了生命的價值和無私的大愛，後續將全力協助家屬辦理撫卹及喪葬相關事宜。