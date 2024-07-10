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慘！南投草屯泳池沒人標 公所開出月租金100元…就盼有心人
游泳消暑是夏天一大樂事，但南投草屯鎮立游泳池卻遲未開放，引發民怨。公所表示，因泳池水質夾帶泥沙，委外招商又不順利，已加緊處理，力求8月能開放。經了解，因招標不順，公所今將投標底價降為月租金100元，希望有心人能來標。
草屯鎮立游泳池興建超過25年，歷史悠久是縣內元老級的露天游泳池，但在921地震時受損嚴重，多次停業復建，2014年才恢復正常營運；不料2019年重新招商卻遭棄標，被迫在暑假旺季暫停營運，後續重新招商，2020年才又重新開放。
只不過，現在已進入暑期，草屯鎮立游泳池卻遲未開放，不少民眾上網詢問或抱怨「游泳池何時要開」，甚至更因草屯總人口曾稱霸國內各鄉鎮，今年卻遭新竹竹東超車，而被狠酸「拚全國最大鎮的草屯，居然連一個鎮立游泳池都沒有」。
據了解，因泳池委外廠商臨時解約，公所於5月重新招租，投標底價月租金9800元，即年租金11萬7600元，租約5年；但因是露天場地、無溫水，恐難全年營運，還要支應救生員等人事成本，乏人問津。為提高廠商意願，調降底標為月租金100元，年租金僅1200元，價格暴殺近百倍，今已上網招標，就盼順利標出。
公所人員坦言，該泳池很老了，且使用地下水井，水質不穩定，供水系統其實應全面汰換，但更新所費不貲，泳客又逐年變少，砸大錢提升設施後，若人少、票價貴也恐遭非議，所以就是全力修繕維護，並希望能有願意用心經營的業者協助。
草屯鎮公所則表示，原廠商年初臨時解約，雖重新招租，但無人投標，為此調降權利金重新招標；另泳池水質有時會夾泥沙，現加緊施作水質淨化工程，並盼找出原因改善，希望7月底前完成，必要時評估由公所自營，力求8月重新開放。
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