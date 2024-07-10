參加維也納國際青少年音樂節 彰化縣立青少年管弦樂團獲滿堂彩

彰化縣立青少年管弦樂團7月4日至13日前往音樂之都奧地利維也納，參加「2024維也納國際青少年音樂節，站上維也納金色大廳演出，還到維也納合唱團演奏廳公益演出包括台灣民謠等組曲，還在戶外快閃演出，悅耳動聽的音樂，吸引國際友人駐足聆聽。

彰化縣立青少年管弦樂團連同指揮共有44位團員，行前由彰化縣長王惠美授旗，並由副縣長林田富帶領前往維也納，參加至高榮耀的維也納國際青少年音樂節。

在交流時，由文興高中附設國中部學生張詠淣代表致詞，向來自世界各地32支隊伍介紹這群來自台灣的彰化囝仔，在興奮熱鬧的歡呼聲中，正式展開音樂節。

在維也納合唱團演奏廳進行公益演出，曲目有奧芬巴哈的天堂與地獄序曲，電影配樂-新天堂樂園和臺灣民謠組曲等，動人樂音獲現場觀眾如雷掌聲。另外，在戶外的快閃演出，悅耳動聽的音樂，也吸引國際友人駐足聆聽。

樂團並在奧地利國家電台音樂廳進行第二場公益演出，是彰化人也是彰化南郭國小校友、駐奧地利大使張小月也到場觀賞演出，對於團員們精湛表演十分讚賞，張小月說，看到來自家鄉優秀的彰化囝仔，能夠登上音樂之都維也納的國際舞台，感到非常榮耀。